Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании

Москва, 22 мая. Наблюдается значительный прогресс на политическом треке урегулирования в Ливии, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

РФ следит с осторожным оптимизмом за процессами в североафриканском государстве, подчеркнул он. Постпред выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

«С осторожным оптимизмом оцениваем перспективы развития ситуации в Ливии. На политическом треке ливийского урегулирования достигнут значительный прогресс. Сформированы новые органы власти на переходный период — Президентский совет и Правительство национального единства», — отметил Небензя.

Ранее СБ ООН принял две резолюции по Ливии. Документы предполагают продолжение борьбы с незаконным экспортом нефти и утверждение условий создания нового механизма наблюдения за режимом прекращения огня.