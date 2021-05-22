Малинкович назвал условия, при которых Ким Чен Ын согласится на встречу с Байденом

Северная Корея — не та страна, которая будет молить о диалоге с ведущими державами мира и ходить с протянутой рукой, несмотря на все имеющиеся у нее проблемы. Об этом в интервью ФАН заявил первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос журналистов о своей возможной встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном, подчеркнул, что она может состояться лишь при соблюдении определенных условий. Среди них — обязательное включение в повестку встречи темы денуклеаризации Северной Кореи. Однако Байден, по его словам, не собирается предоставлять «Блистательному товарищу» фактом своей встречи с ним то, «чего тот так добивается», — международное признание в качестве легитимной главы государства. В этом, добавил американский лидер, как раз и заключалась ошибка его предшественника Дональда Трампа, когда тот устраивал переговоры с Ким Чен Ыном.
«Безусловно, КНДР нужна эта встреча: США наряду с Россией и Китаем являются лидером мировой политики, и глава Северной Кореи заинтересован в рабочих контактах с хозяином Белого Дома, кем бы тот ни был, — отметил Малинкович. — Однако Северная Корея — не та страна, которая будет волочиться за Штатами с мольбами о диалоге. И у ее народа тоже есть своя национальная гордость».
По словам первого секретаря санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России», у Пхеньяна есть два условия, которые должен соблюсти Вашингтон, чтобы лидеры двух стран встретились.
«Во-первых, Соединенные Штаты должны уйти из Южной Кореи и перестать использовать эту страну в качестве своей марионетки, — заявил эксперт. — Сеул, не играющий никакой самостоятельной роли в Азии, вынужден плясать под дудку американцев и всячески провоцировать своего северного соседа. Это должно быть прекращено! То же самое касается и Японии, от которой корейцы в свое время здорово натерпелись — теперь там базы США, с помощью которых также оказывается серьезное давление на КНДР».
Вторым условием, продолжил собеседник ФАН, является отмена санкций, от которых страдает северокорейский народ, и признание Корейской Народно-Демократической Республики в качестве державы, имеющей право на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.
«Пхеньян в принципе согласен на денуклеаризацию, если увидит, что его национальной безопасности ничего не угрожает, — заметил Малинкович. — Однако до тех пор, пока южный сосед КНДР заставлен американскими базами, говорить об этом рано. Кроме того, Вашингтон слишком много сил потратил на то, чтобы слепить из Северной Кореи образ страны, которая угрожает всему миру, что, разумеется, крайне далеко от истины».