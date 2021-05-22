Малинкович назвал условия, при которых Ким Чен Ын согласится на встречу с Байденом

Северная Корея — не та страна, которая будет молить о диалоге с ведущими державами мира и ходить с протянутой рукой, несмотря на все имеющиеся у нее проблемы. Об этом в интервью ФАН заявил первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос журналистов о своей возможной встрече с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном, подчеркнул, что она может состояться лишь при соблюдении определенных условий. Среди них — обязательное включение в повестку встречи темы денуклеаризации Северной Кореи. Однако Байден, по его словам, не собирается предоставлять «Блистательному товарищу» фактом своей встречи с ним то, «чего тот так добивается», — международное признание в качестве легитимной главы государства. В этом, добавил американский лидер, как раз и заключалась ошибка его предшественника Дональда Трампа, когда тот устраивал переговоры с Ким Чен Ыном.

«Безусловно, КНДР нужна эта встреча: США наряду с Россией и Китаем являются лидером мировой политики, и глава Северной Кореи заинтересован в рабочих контактах с хозяином Белого Дома, кем бы тот ни был, — отметил Малинкович. — Однако Северная Корея — не та страна, которая будет волочиться за Штатами с мольбами о диалоге. И у ее народа тоже есть своя национальная гордость».

По словам первого секретаря санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России», у Пхеньяна есть два условия, которые должен соблюсти Вашингтон, чтобы лидеры двух стран встретились.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / CNP/AdMedia /Kremlin.ru / Администрация Президента России

«Во-первых, Соединенные Штаты должны уйти из Южной Кореи и перестать использовать эту страну в качестве своей марионетки, — заявил эксперт. — Сеул, не играющий никакой самостоятельной роли в Азии, вынужден плясать под дудку американцев и всячески провоцировать своего северного соседа. Это должно быть прекращено! То же самое касается и Японии, от которой корейцы в свое время здорово натерпелись — теперь там базы США, с помощью которых также оказывается серьезное давление на КНДР».

Вторым условием, продолжил собеседник ФАН, является отмена санкций, от которых страдает северокорейский народ, и признание Корейской Народно-Демократической Республики в качестве державы, имеющей право на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.