Мишустин одобрил инвестирование средств ФНБ в золото

Москва, 22 мая. Постановление, закрепляющее возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства ФНБ можно будет размещать на банковских счетах в Центробанке в драгметаллах, в том числе в золоте, традиционно представляющем собой защитный актив. При этом доходы по средствам фонда, инвестированным в желтый металл, будут сформированы по итогам операций по покупке и продаже с учетом значений стоимости актива на момент расчета.

Даная мера позволит диверсифицировать вложения фонда с целью поддержки их сохранности и увеличения доходности от размещения. Минфин РФ в марте заявил о возможности инвестировать средства ФНБ в защитный актив.

Мишустин ранее сообщил, что с 1 июля 2021 года в России отменят требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров.