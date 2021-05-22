Российские военные приступили к работам по укреплению дамбы на берегу Абакана

Абакан, 22 мая. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) начали укреплять дамбу на левом берегу реки Абакан в Республике Хакасия.

Участок дамбы протяженностью в 500 метров будет расширен за счет работы спецтехники с четырех до восьми метров с целью защиты местных жителей от паводка. Грунт рабочие возьмут из карьера, который расположен в километре от места проведения инженерных работ.

Для ликвидации стихии в Хакасии было привлечено более 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники. Соответствующее решение об оказании помощи было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным после получения обращения от главы республики. Из-за паводка в Абакане был объявлен режим ЧС, военные экстренно укрепляют дамбы, чтобы не допустить подтопления города.

По информации источника ФАН, спасатели за сутки отметили спад воды в верховьях реки. Однако специалисты полагают, что гидрологическая обстановка может ухудшиться, пишет RT.