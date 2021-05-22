Риелтор Мазур назвал четыре критерия выбора загородного дома

Прошлый пандемийный год отличился резким ростом спроса на загородную недвижимость — во время карантина многие горожане променяли тесные городские квартиры на дома на природе. В 2021 году спрос чуть снизился по сравнению с прошлым годом, однако все равно остается на 10–15% выше, чем до пандемии. Риелтор Андрей Мазур рассказал ФАН, какие дома пользуются спросом у россиян и на что обращать внимание при покупке загородного жилья.

Спрос и тренды

ТАСС / Клюшкин Виктор

По словам Мазура, рынок загородной недвижимости насытился еще в прошлом году, когда все дома и участки буквально смели с рынка. Весной 2021 года спрос стабилизировался, однако остается выше показателя до пандемии.

«До сих пор спрос на загородные дома остается высоким — на 10–15% выше, чем в 2019 году. Люди поняли преимущество загородной жизни, работы на удаленке. Деурбанизация продолжается, но уже не в том объеме, как прошлой весной», — отметил собеседник ФАН.

Наибольшей популярностью пользуются готовые дома с коммуникациями, хорошей инфраструктурой — ДНТ, СНТ с охраняемой территорией, магазинами, кафе. В такие дома люди могут заехать и жить, пояснил риелтор. Чаще всего покупают стандартные участки 10–12 соток и дом от 70–80 и до 150–180 квадратных метров, недвижимость с большей площадью не так востребована.

По словам риелтора, устойчивый тренд на рынке загородного жилья — грамотное позиционирование объектов, которое включает межевание участков на 10–12 соток, создание инфраструктуры и постройку домов в едином архитектурном стиле.

«Всем рекомендую покупать такие понятные локации, а не дома-избушки в деревнях и строить коттеджи. Лучше обращать внимание на ДНТ и СНТ в едином стиле с единой коммуникацией. Тогда это понятный и приятный продукт. Сейчас многие склоняются к европейскому формату, убирают заборы, это создает безбарьерное и светлое пространство», — обратил внимание собеседник ФАН.

Рискованная инвестиция

Пресс-служба Общероссийского народного фронта /

Несмотря на то, что загородные дома продолжают дорожать, это не самое надежное средство капиталовложения, считает Мазур.

«Загородная недвижимость как средство капиталовложения — сложно прогнозируемый инструмент. Спрос и цена на загородные дома всегда привязываются к сезону: весной, летом они востребованы, а зимой и осенью наблюдается спад. Загородный рынок вырос в прошлом году именно благодаря пандемии и форс-мажорным обстоятельствам. Сейчас же спрос сохраняется высоким, потому что продолжается переток людей за город. Но загородные дома — это плохо прогнозируемое и рискованное в плане потенциального роста вложение», — объяснил эксперт.

Советы по выбору дома

petersit.ru /

Мазур дал рекомендации, на что обратить внимание перед покупкой загородного дома. Прежде всего, риелтор посоветовал внимательно изучить документы — проведено ли межевание и нет ли ограничений по участку и дому.

«Участок должен быть отмежеван, дом должен стоять ровно на участке и не смещаться на кадастровой карте. Не должно быть других домов-призраков, которых нет на карте. Определенные отступы домов друг от друга должны соблюдаться», — объяснил эксперт.

Затем в доме должны быть все заявленные коммуникации — газ, свет, вода.

«Стоит уделить внимание газифицированным домам — либо центрально, либо с газгольдерами. Если нет газификации, то дом отапливается за счет электричества, а это большие коммунальные счета», — предупредил Мазур.

Третье, на что следует обратить внимание, — это наличие инфраструктуры: СНТ ДНТ, охрана, магазины, кафе, детские площадки. Если эти три пункта в порядке, то далее следует проверить дом. Мазур посоветовал обращаться к услугам технического надзора.

«Специалисты проверят сдвиги фундамента и перекрытий, правильно ли подведены коммуникации, отсутствие плесени и насекомых. Если коммуникации подведены с нарушениями, то это чревато перебоями газа, затоками канализации и другими неприятными сюрпризами», — подчеркнул он.

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