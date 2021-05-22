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22 мая 14:04
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новостей
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
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Риелтор Мазур назвал четыре критерия выбора загородного дома

Общество
Риелтор Мазур назвал четыре критерия выбора загородного дома
ТАСС  /  Смитюк Юрий

Прошлый пандемийный год отличился резким ростом спроса на загородную недвижимость — во время карантина многие горожане променяли тесные городские квартиры на дома на природе. В 2021 году спрос чуть снизился по сравнению с прошлым годом, однако все равно остается на 10–15% выше, чем до пандемии. Риелтор Андрей Мазур рассказал ФАН, какие дома пользуются спросом у россиян и на что обращать внимание при покупке загородного жилья.

Спрос и тренды

Риэлтор Мазур назвал четыре критерия выбора загородного дома
ТАСС  / Клюшкин Виктор

По словам Мазура, рынок загородной недвижимости насытился еще в прошлом году, когда все дома и участки буквально смели с рынка. Весной 2021 года спрос стабилизировался, однако остается выше показателя до пандемии.

«До сих пор спрос на загородные дома остается высоким — на 10–15% выше, чем в 2019 году. Люди поняли преимущество загородной жизни, работы на удаленке. Деурбанизация продолжается, но уже не в том объеме, как прошлой весной», — отметил собеседник ФАН.

Наибольшей популярностью пользуются готовые дома с коммуникациями, хорошей инфраструктурой — ДНТ, СНТ с охраняемой территорией, магазинами, кафе. В такие дома люди могут заехать и жить, пояснил риелтор. Чаще всего покупают стандартные участки 10–12 соток и дом от 70–80 и до 150–180 квадратных метров, недвижимость с большей площадью не так востребована.

По словам риелтора, устойчивый тренд на рынке загородного жилья — грамотное позиционирование объектов, которое включает межевание участков на 10–12 соток, создание инфраструктуры и постройку домов в едином архитектурном стиле.

«Всем рекомендую покупать такие понятные локации, а не дома-избушки в деревнях и строить коттеджи. Лучше обращать внимание на ДНТ и СНТ в едином стиле с единой коммуникацией. Тогда это понятный и приятный продукт. Сейчас многие склоняются к европейскому формату, убирают заборы, это создает безбарьерное и светлое пространство», — обратил внимание собеседник ФАН.

Рискованная инвестиция

Риэлтор Мазур назвал четыре критерия выбора загородного дома
Пресс-служба Общероссийского народного фронта  / 

Несмотря на то, что загородные дома продолжают дорожать, это не самое надежное средство капиталовложения, считает Мазур.

«Загородная недвижимость как средство капиталовложения — сложно прогнозируемый инструмент. Спрос и цена на загородные дома всегда привязываются к сезону: весной, летом они востребованы, а зимой и осенью наблюдается спад. Загородный рынок вырос в прошлом году именно благодаря пандемии и форс-мажорным обстоятельствам. Сейчас же спрос сохраняется высоким, потому что продолжается переток людей за город. Но загородные дома — это плохо прогнозируемое и рискованное в плане потенциального роста вложение», — объяснил эксперт.

Советы по выбору дома

Риэлтор Мазур назвал четыре критерия выбора загородного дома
petersit.ru  / 

Мазур дал рекомендации, на что обратить внимание перед покупкой загородного дома. Прежде всего, риелтор посоветовал внимательно изучить документы — проведено ли межевание и нет ли ограничений по участку и дому.

«Участок должен быть отмежеван, дом должен стоять ровно на участке и не смещаться на кадастровой карте. Не должно быть других домов-призраков, которых нет на карте. Определенные отступы домов друг от друга должны соблюдаться», — объяснил эксперт.

Затем в доме должны быть все заявленные коммуникации — газ, свет, вода.

«Стоит уделить внимание газифицированным домам — либо центрально, либо с газгольдерами. Если нет газификации, то дом отапливается за счет электричества, а это большие коммунальные счета», — предупредил Мазур.

Третье, на что следует обратить внимание, — это наличие инфраструктуры: СНТ ДНТ, охрана, магазины, кафе, детские площадки. Если эти три пункта в порядке, то далее следует проверить дом. Мазур посоветовал обращаться к услугам технического надзора.

«Специалисты проверят сдвиги фундамента и перекрытий, правильно ли подведены коммуникации, отсутствие плесени и насекомых. Если коммуникации подведены с нарушениями, то это чревато перебоями газа, затоками канализации и другими неприятными сюрпризами», — подчеркнул он.

Ранее риелтор Алексей Силантьев рассказал ФАН, как проверить застройщика перед покупкой первичного жилья. По словам риелтора, стоит обращать внимание на цену квартиры. Если цена слишком низкая, то это должно вызывать подозрения. Однако определить, низкая цена или нет, могут немногие, поэтому стоит обратиться за помощью к специалистам.

дом риэлтор загородная недвижимость
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