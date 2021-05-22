«Вектор» заявил о скором завершении испытаний вакцины от оспы

Новосибирск, 22 мая. Испытания вакцины против оспы завершаются в государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор».

О завершении клинических испытаний уникальной вакцины рассказал гендиректор центра Ринат Максютов. По его словам, заболевание искоренили еще 40 лет назад, однако оживить инфекцию можно искусственным путем. Так, в 2016 году в Канаде появился вирус оспы лошадей. Чтобы избежать угрозы распространения данного заболевания в будущем, специалисты центра «Вектор» создали вакцину против оспы четвертого поколения.

Разработка препарата началась в 2009 году и на данный момент завершены стадии лабораторных и доклинических исследований, отметил Максютов. Сейчас заканчиваются клинические исследования второй и третьей фазы. Специалисты надеются на скорую регистрацию препарата.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава отметил зависимость человечества от вакцин. По его словам, препараты контролируют около 50 опасных вирусов.