Дима Билан спас слепого котенка на дороге

Москва, 22 мая. Известный исполнитель Дима Билан поделился со своими подписчиками историей спасения больного котенка. Животное в настоящее время находится у ветеринаров.

По словам артиста, он направился в поселок для выяснения некоторых вопросов. Ему навстречу полз месячный котенок. Билан написал, что его могла сбить машина. В результате певец забрал животное себе, накормил и отправил на лечение в клинику.

Он пообещал, что поможет малышу и будет рассказывать пользователям о том, как проходит период восстановления. Также Билан предложил фолловерам выбрать кличку котенку.

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