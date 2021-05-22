Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции

Москва, 22 мая. Инфляционные риски стали очевидны, и это может стать поводом вложиться в «защитные» активы, считает аналитик финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Стремительный рост потребительских цен во многих странах мира подтверждает опасения экспертов об инфляционных рисках, приводит слова эксперта агентство «Прайм». Эта тенденция способна создать благоприятные условия для роста «защитных» активов. В частности, золото подорожало на 10% с начала апреля.

«И хотя глупо отрицать наличие объективных причин для ускорения инфляции, оценка инфляционных рисков только на основе последних данных даст заведомо завышенные результаты», — успокоил инвесторов Брагин.

Реальные темпы инфляции могут быть ниже официальных оценок, добавил он.

Росту финансовых показателей экспортеров, банков и компаний потребительского сектора будет способствовать даже незначительное ускорение инфляции, считают аналитики.

Экономист Михаил Делягин ранее согласился с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Тот заявлял, что официальная инфляция в стране считается без ориентации на реальную структуру потребления граждан, пишет INFOX.