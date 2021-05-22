В России при получении первого паспорта будут выдавать копию Конституции

Москва, 22 мая. Правительство России одобрило постановление, согласно которому при получении первого паспорта гражданам будут выдавать экземпляр Конституции страны.

Такое решение приняли по поручению президента России Владимира Путина. Изменения вступят в силу с 1 июля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Об этом говорится в изменениях, которые внес председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Изменения коснутся четырнадцатилетних граждан, которые впервые получают российский паспорт, а также иностранцев. По мнению законодателей, эти поправки поспособствуют бережному и уважительному отношению к государственной символике, и позволят повысить уровень патриотического воспитания.

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