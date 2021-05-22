Изрезанный труп мужчины нашли в квартире в селе Шум

Санкт-Петербург, 22 мая. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника в Ленобласти, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Шум на Центральной улице. Во время пьяной вечеринки предполагаемый злоумышленник нанес несколько ударов ножом жертве. От полученных травм мужчина скончался на месте. Медики диагностировали колото-резаные раны в области груди, сердца и живота.

В отношении жителя региона возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Житель Новосибирска жестоко расправился со сторожем алтайского института 28 лет назад, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленник несколько раз ударил пенсионерку ножом и молотком для мяса. Теперь его ожидает суд.