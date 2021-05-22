Детский омбудсмен Подмосковья предложил вернуть смертную казнь в РФ для педофилов

Москва, 22 мая. Мораторий на смертную казнь для педофилов следует отменить в России, считает детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Специалист также призвала подумать над тем, чтобы за такие преступления давали пожизненный срок. По словам Мишоновой, почти в 100% случаев после выхода на свободу случается рецидив.

«Это вылечить невозможно», — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

В России смертная казнь не применяется уже 24 года. Руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич и петербургский художник Вячеслав Чеботарь обсудили, стоит ли «реанимировать» этот вид наказания для людей, совершивших жестокие преступления.