Журналисты CNN восхитились военной базой РФ посреди Северного Ледовитого океана

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 12:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
Все новости
22 мая 12:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
Все новости

Журналисты CNN восхитились военной базой РФ посреди Северного Ледовитого океана

Армия
Журналисты CNN восхитились военной базой РФ посреди Северного Ледовитого океана
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Вашингтон, 22 мая. У России есть все причины наращивать присутствие в Арктике, учитывая ее географическое положение, считают представители американской прессы.

Визит на российскую военную базу посреди Северного Ледовитого океана произвел неизгладимое впечатление на журналистов телеканала CNN. Они с уверенностью констатировали, что «военная мощь Москвы в этой удаленной части мира растет», и на то есть основания. В материале телеканала подчеркивается, что больше половины побережья Северного Ледовитого океана — это территория России, пишет «ПолитРоссия».

Американцы посетили самый северный российский военный аэродром на этой неделе. Речь идет о базе на острове Земля Александры. Журналисты восхитились развитием инфраструктуры в таких жестких условиях.

«То, что большой четырехмоторный авиалайнер Ил-76 вообще может приземлиться на архипелаге Земля Франца-Иосифа посреди Северного Ледовитого океана, является свидетельством растущей военной мощи Москвы в этой удаленной части мира», — отмечают в CNN.

На сегодняшний день аэродром действительно может быть использован всеми типами российских военных самолетов. Тому способствовало расширение взлетно-посадочную полосы до 3,5 тысячи метров.

«Мы можем посадить все типы самолетов на этой базе», — сказал американским журналистам генерал-майор Игорь Чуркин.

В CNN также отмечают, что Россия серьезно продвинулась в обозначении своих арктических интересов. Журналисты, в частности, вспоминают размещение флага РФ на дне Северного Ледовитого океана в 2007 году. Этот символический жест дал старт расширению российского присутствия на арктическом побережье.

Ранее в США предупреждали, что Россия обладает рядом смертоносных инструментов для разгрома любого противника в Арктическом регионе.

россия сша арктика
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 92653 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 60717 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 41247 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 37627 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 34838 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Все новости / Армия / Журналисты CNN восхитились военной базой РФ посреди Северного Ледовитого океана
Рейтинг@Mail.ru