Журналисты CNN восхитились военной базой РФ посреди Северного Ледовитого океана

Вашингтон, 22 мая. У России есть все причины наращивать присутствие в Арктике, учитывая ее географическое положение, считают представители американской прессы.

Визит на российскую военную базу посреди Северного Ледовитого океана произвел неизгладимое впечатление на журналистов телеканала CNN. Они с уверенностью констатировали, что «военная мощь Москвы в этой удаленной части мира растет», и на то есть основания. В материале телеканала подчеркивается, что больше половины побережья Северного Ледовитого океана — это территория России, пишет «ПолитРоссия».

Американцы посетили самый северный российский военный аэродром на этой неделе. Речь идет о базе на острове Земля Александры. Журналисты восхитились развитием инфраструктуры в таких жестких условиях.

«То, что большой четырехмоторный авиалайнер Ил-76 вообще может приземлиться на архипелаге Земля Франца-Иосифа посреди Северного Ледовитого океана, является свидетельством растущей военной мощи Москвы в этой удаленной части мира», — отмечают в CNN.

На сегодняшний день аэродром действительно может быть использован всеми типами российских военных самолетов. Тому способствовало расширение взлетно-посадочную полосы до 3,5 тысячи метров.

«Мы можем посадить все типы самолетов на этой базе», — сказал американским журналистам генерал-майор Игорь Чуркин.

В CNN также отмечают, что Россия серьезно продвинулась в обозначении своих арктических интересов. Журналисты, в частности, вспоминают размещение флага РФ на дне Северного Ледовитого океана в 2007 году. Этот символический жест дал старт расширению российского присутствия на арктическом побережье.

Ранее в США предупреждали, что Россия обладает рядом смертоносных инструментов для разгрома любого противника в Арктическом регионе.