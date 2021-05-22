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Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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Украина угробила вагоностроение из-за потери российского рынка

  /   Обновлено: 22 мая 2021 11:49
Экономика
Украина угробила вагоностроение из-за потери российского рынка
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 22 мая. Майдан 2014 года лишил Украину рынка РФ, из-за этого в стране коллапс в вагоностроении — из 18 предприятий по производству грузовых вагонов осталось всего три.

Список действий Киева по декоммунизации страны пополнился еще одной хронической проблемой. Страна переживает кризис с парком железнодорожных вагонов — вагоностроительная отрасль под угрозой исчезновения. Киев в лучших традициях русофобства предсказуемо винит во всем Россию, хотя реальные причины уходят своими корнями в политический кризис 2014, ознаменованный Майданом.

Госслужбы статистики Украины отчитались, что за два месяца текущего года в стране было произведено всего 184 грузовых вагона – на 75% меньше за аналогичный период годом ранее. При сохранении текущих объемов производства вагонов Украине понадобится 40 лет, чтобы заменить 50 тыс. советских вагонов. Крах украинского вагоностроения – это следствие событий 2014 года, когда Украина лишилась российского рынка. Тогда страна как экспортер получала ежегодно прибыль в размере 3 млрд долларов. Как только Россия стала для Украины «страной-агрессором», экспорт прекратился.

В середине прошлого года разразился скандал — глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максим Шкиль обнародовал информацию, согласно которой «Укрзализныця» в обход запрета разрешила ввоз из РФ 539 вагонов-зерновозов.с продленным сроком эксплуатации. Участники рынка грузоперевозчиков возмутились, и Киев расширил санкции, добавив запрет на ввоз вагонов, которые были в употреблении у резидентов РФ. Но это все равно не спасло отрасль.

Украина угробила вагоностроение из-за потери российского рынка
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

Попытки найти компромисс в решении вопроса длятся полгода, при том, что для отрасли буквально каждый день — вопрос жизни и смерти. Статистика не обладает данными о производстве вагонов потому что их объемы настолько мизерны, что ведомство их попросту не видит.

На покупку новых вагонов у страны нет средств, констатирует российский промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. А решить проблему повышением тарифов на перевозки не получится из-за общего бедственного положения экономики Украины. Кроме грузовых вагонов страдает и парк пассажирских, где из-за его плачевного состояния инциденты с прорывами труб происходят с пугающей регулярностью.

«Пресекать ввоз подержанных вагонов из России Украина не станет, иначе «Укрзализныця» вообще останется без подвижного состава. Киев может выделить финансирование, но денег в бюджете нет. К тому же покупка 100–150 вагонов в год – капля в море. Дело ограничится очередным сотрясением воздуха в Верховной раде и кабинете министров», — резюмировал Хазанов.

Ранее ФАН писал о том, что автоэксперт Валерий Солдунов оценил идею автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД.

украина вагоностроение кризис жд
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