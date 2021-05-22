Киев, 22 мая. Майдан 2014 года лишил Украину рынка РФ, из-за этого в стране коллапс в вагоностроении — из 18 предприятий по производству грузовых вагонов осталось всего три.

Список действий Киева по декоммунизации страны пополнился еще одной хронической проблемой. Страна переживает кризис с парком железнодорожных вагонов — вагоностроительная отрасль под угрозой исчезновения. Киев в лучших традициях русофобства предсказуемо винит во всем Россию, хотя реальные причины уходят своими корнями в политический кризис 2014, ознаменованный Майданом.

Госслужбы статистики Украины отчитались, что за два месяца текущего года в стране было произведено всего 184 грузовых вагона – на 75% меньше за аналогичный период годом ранее. При сохранении текущих объемов производства вагонов Украине понадобится 40 лет, чтобы заменить 50 тыс. советских вагонов. Крах украинского вагоностроения – это следствие событий 2014 года, когда Украина лишилась российского рынка. Тогда страна как экспортер получала ежегодно прибыль в размере 3 млрд долларов. Как только Россия стала для Украины «страной-агрессором», экспорт прекратился.

В середине прошлого года разразился скандал — глава комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максим Шкиль обнародовал информацию, согласно которой «Укрзализныця» в обход запрета разрешила ввоз из РФ 539 вагонов-зерновозов.с продленным сроком эксплуатации. Участники рынка грузоперевозчиков возмутились, и Киев расширил санкции, добавив запрет на ввоз вагонов, которые были в употреблении у резидентов РФ. Но это все равно не спасло отрасль.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Попытки найти компромисс в решении вопроса длятся полгода, при том, что для отрасли буквально каждый день — вопрос жизни и смерти. Статистика не обладает данными о производстве вагонов потому что их объемы настолько мизерны, что ведомство их попросту не видит.

На покупку новых вагонов у страны нет средств, констатирует российский промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. А решить проблему повышением тарифов на перевозки не получится из-за общего бедственного положения экономики Украины. Кроме грузовых вагонов страдает и парк пассажирских, где из-за его плачевного состояния инциденты с прорывами труб происходят с пугающей регулярностью.

«Пресекать ввоз подержанных вагонов из России Украина не станет, иначе «Укрзализныця» вообще останется без подвижного состава. Киев может выделить финансирование, но денег в бюджете нет. К тому же покупка 100–150 вагонов в год – капля в море. Дело ограничится очередным сотрясением воздуха в Верховной раде и кабинете министров», — резюмировал Хазанов.

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