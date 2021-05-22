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«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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Володин назвал цивилизованным решением законопроект о представительствах IT-компаний

Политика
Володин назвал цивилизованным решением законопроект о представительствах IT-компаний
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 22 мая. Россия предложила цивилизованное и устоявшееся в мировой практике решение, когда начала рассматривать законопроект о представительствах IT-компаний.

Сами иностранные интернет-гиганты никак не комментируют внесение законопроекта в Госдуму. Вероятно компаниям нечего сказать, считает председатель ГД Вячеслав Володин.

«Вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить нас в «очередном наступлении» на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться», — пояснил парламентарий.

Сенатор Алексей Пушков не исключил появления в России филиалов Facebook и Google после внесенного законопроекта. В противном случае ресурсы окажутся заблокированными и потеряют сегмент информационного рынка, добавил член Совфеда.

володин законопроект компании
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Все новости / Политика / Володин назвал цивилизованным решением законопроект о представительствах IT-компаний
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