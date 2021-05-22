Володин назвал цивилизованным решением законопроект о представительствах IT-компаний

Москва, 22 мая. Россия предложила цивилизованное и устоявшееся в мировой практике решение, когда начала рассматривать законопроект о представительствах IT-компаний.

Сами иностранные интернет-гиганты никак не комментируют внесение законопроекта в Госдуму. Вероятно компаниям нечего сказать, считает председатель ГД Вячеслав Володин.

«Вряд ли на Западе упустили бы шанс обвинить нас в «очередном наступлении» на демократию, права и свободы, окажись в законопроекте хоть что-то, к чему можно придраться», — пояснил парламентарий.

Сенатор Алексей Пушков не исключил появления в России филиалов Facebook и Google после внесенного законопроекта. В противном случае ресурсы окажутся заблокированными и потеряют сегмент информационного рынка, добавил член Совфеда.