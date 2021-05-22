Сибиряк пойдет под суд за убийство сторожа алтайского института 28 лет назад

Новосибирск, 22 мая. Мужчину осудят за убийство, совершенное 28 лет назад. Следствие полагает, что в 1993 году мужчина напал на 61-летнего сторожа Алтайского государственного института культуры.

Инцидент произошел, когда обвиняемый был студентом вуза. Молодой человек поругался со своей супругой и ушел из дома. Ему не захотелось возвращаться в общежитие, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил переночевать в одной из аудиторий.

Там его нашла пожилая женщина, сторож института. Она начала выгонять пьяного новосибирца и пригрозила, что расскажет о случившемся ректору. Однако юноша боялся отчисления, поэтому расправился с жертвой. В итоге он нанес пенсионерке 18 ударов ножом и столько же — молотком от мяса.

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, до смерти избившего и изнасиловавшего женщину 16 лет назад, сообщал ФАН. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.