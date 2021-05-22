Глава Госдепа США посетит Израиль и Западный берег в период с 26 по 27 мая

Вашингтон, 22 мая. Глава Госдепа США Энтони Блинкен вскоре направится в Израиль и на Западный берег для обсуждения вопросов перемирия между израильской армией и палестинцами.

Визит Блинкена запланирован на период с 26 по 27 мая, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 10 мая обострились вооруженные столкновения армии Израиля с Палестиной. Стороны осуществляют взаимные обстрелы, что приводит к жертвам среди населения.

Недавно стало известно, что израильские военные атаковали строящиеся туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. При этом из сектора Газа с 10 мая было выпущено более 4000 ракет по территориям Израиля.