Россия провела с Казахстаном совместные военные учения на море

Москва, 22 мая. Отряд кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) и ВМС Казахстана в ходе совместных учений успешно отработали ряд задач по обеспечению противовоздушной обороны.

Экипажи в рамках проведения морских маневров справились с задачей по поражению воздушных целей, имитирующих авиацию и крылатые ракеты противника.

«Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО. Кроме того, корабельной группой ВМФ России и ВМС Казахстана были выполнены задачи оказанию помощи условно аварийному кораблю, терпящему бедствие», — сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

ВМС Казахстана были представлены пятью боевыми суднами и кораблями обеспечения, в том числе ракетно-артиллерийскими бортами «Орал» и «Мангыстау». От российского флота в учениях принимали участие МРК проекта «Град Свияжск», базовый тральщик проекта «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик проекта «РТ-234», спасательное буксирное судно проекта «СБ-738», малое гидрографическое судно проекта «Анатолий Гужвин» и морской буксир проекта «МБ-58».

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