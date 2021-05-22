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«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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Россия провела с Казахстаном совместные военные учения на море

Армия
Россия провела с Казахстаном совместные военные учения на море
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 мая. Отряд кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) и ВМС Казахстана в ходе совместных учений успешно отработали ряд задач по обеспечению противовоздушной обороны.

Экипажи в рамках проведения морских маневров справились с задачей по поражению воздушных целей, имитирующих авиацию и крылатые ракеты противника.

«Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО. Кроме того, корабельной группой ВМФ России и ВМС Казахстана были выполнены задачи оказанию помощи условно аварийному кораблю, терпящему бедствие», — сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

ВМС Казахстана были представлены пятью боевыми суднами и кораблями обеспечения, в том числе ракетно-артиллерийскими бортами «Орал» и «Мангыстау». От российского флота в учениях принимали участие МРК проекта «Град Свияжск», базовый тральщик проекта «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик проекта «РТ-234», спасательное буксирное судно проекта «СБ-738», малое гидрографическое судно проекта «Анатолий Гужвин» и морской буксир проекта «МБ-58».

Тихоокеанский флот РФ в ближайшее время ждет пополнение — на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) будут заложены новые корабли проектов 20380 и 20385, пишет RT. Корветы «Грозный» и «Буйный» станут первыми в рамках реализации гособоронзаказа на 2021 год.

Казахстан учения вмф
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