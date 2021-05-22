Мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 мая. В Волховском районе житель деревни Васкиничи открыл огонь по соседу, который слишком громко слушал музыку.

В полицию обратился 33-летний местный житель, который заявил, что сосед выстрелил в его сторону из охотничьего ружья. На месте происшествия полицейские задержали 38-летнего мужчину. Во время инцидента никто не пострадал, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

Психически больной гражданин в День Победы открыл стрельбу в отделении полиции камчатского города Елизово, сообщала Deita. В качестве оружия он использовал газобаллонный строительный пистолет.