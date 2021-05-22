Россиянам рассказали, как проверить надежность банка

Москва, 22 мая. Перечислены главные способы вычислить ненадежную кредитную организацию, чтобы избежать финансовых потерь.

Потенциальному клиенту следует разузнать информацию о финансовом состоянии банка, его рейтинге и руководстве, считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм». По их словам, есть несколько очевидных признаков, на которые нужно обращать внимание. Первый — слишком заманчивые предложения по вкладам. Это означает, что организация остро нуждается в средствах и «пылесосит» рынок».

«Если ставка конкретного банка превышает среднюю максимальную ставку по вкладу определенной срочности более чем на 2% — ...размещать в нем средства не стоит», — отметил Александр Казанский, доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ.

Кроме того, нужно отследить рейтинг международных агентств: кредитные организации с рейтингом C и D считаются проблемными. Частая смена руководства тоже может быть поводом отнестись к банку с подозрением.

Банк России ранее лишил лицензии Профессиональный инвестиционный банк. Такое же решение было принято в отношении екатеринбургской кредитной организации «Нейва», нарушавшей федеральное законодательство. Она проводила сомнительные операции с валютой и занималась отмыванием доходов, которые могли быть получены преступным способом, сообщает «ФедералПресс».