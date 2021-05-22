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новостей
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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Россиянам рассказали, как проверить надежность банка

Экономика
Россиянам рассказали, как проверить надежность банка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 мая. Перечислены главные способы вычислить ненадежную кредитную организацию, чтобы избежать финансовых потерь.

Потенциальному клиенту следует разузнать информацию о финансовом состоянии банка, его рейтинге и руководстве, считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм». По их словам, есть несколько очевидных признаков, на которые нужно обращать внимание. Первый — слишком заманчивые предложения по вкладам. Это означает, что организация остро нуждается в средствах и «пылесосит» рынок».

«Если ставка конкретного банка превышает среднюю максимальную ставку по вкладу определенной срочности более чем на 2% — ...размещать в нем средства не стоит», — отметил Александр Казанский, доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ.

Кроме того, нужно отследить рейтинг международных агентств: кредитные организации с рейтингом C и D считаются проблемными. Частая смена руководства тоже может быть поводом отнестись к банку с подозрением.

Банк России ранее лишил лицензии Профессиональный инвестиционный банк. Такое же решение было принято в отношении екатеринбургской кредитной организации «Нейва», нарушавшей федеральное законодательство. Она проводила сомнительные операции с валютой и занималась отмыванием доходов, которые могли быть получены преступным способом, сообщает «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Россиянам рассказали, как проверить надежность банка
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