В Пензенском зоопарке в семье альпак родился долгожданный малыш

Пенза, 22 мая. Сотрудники Пензенского зоопарка сообщили о долгожданном прибавлении в семействе альпак.

Счастливое событие произошло несколько дней назад. Пара альпак — Индус и Эльза — принесли потомство спустя полтора года после «свадьбы». Мама и малыш чувствуют себя отлично, сообщили в пресс-службе зоопарка. Имя малышу пока не дали, зато отметили, что «на одного красивого мальчишку в зоопарке стало больше».

В зоопарке «Регина» родился уникальный кенгуренок-альбинос, сообщал ФАН. Считается, что рождение кенгуру-альбиноса даже в естественной среде редкое явление.