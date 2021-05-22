Депутат из Афин раскритиковала Евросоюз за нарушение прав крымских греков

Афины, 22 мая. Парламентарий от партии МЕРА25 Мария Апатзиди раскритиковала запрет Евросоюза на въезд крымских греков в страну. Об этом она заявила в обращении к главе МИД Греции Никосу Дендиасу.

Депутат направила министру иностранных дел запрос с призывом отменит запрет на въезд греков Крыма в страну. Апатзиди в беседе с РИА Новости подчеркнула, что санкционная политика ЕС только добавляет проблем. Греческое правительство обязано защищать свой народ в европейских институтах, добавила парламентарий.

Апатзиди призвала Грецию вступиться за граждан и осудила нарушение прав крымских греков в ЕС. По ее словам, политика Евросоюза может обслуживать только интересы трансатлантических «союзников», которые диктуют такие условия.

Греция решила продлить разрешение на въезд неограниченного числа граждан РФ до 31 мая. Туристы обязаны предъявить результаты ПЦР-теста.