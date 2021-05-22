Путин заявил, что знания должны стать главной ценностью российского общества

Москва, 22 мая. Президент России Владимир Путин обратился к участникам просветительского марафона «Новое знание», который стартовал в РФ.

Как отметил глава государства, знания должны занять место одной из главных ценностей российского общества, которая должна стать притягательной и доступной. Именно в этом заключается основная цель работы обновленного просветительского общества «Знание», указал Путин.

«Оно призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира. Показывать истории успеха — врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры», — сказал Путин в видеообращении.

Ранее Путин заявил, что Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи.