Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера

23 мая немецкому кинорежиссеру, композитору и сценаристу Тому Тыкверу (Tom Tykwer) исполняется 56 лет. Многократный номинант престижных европейских премий, он страстно увлекался кино с детства и снял свой первый фильм на пленку всего в 11 лет.
По случаю дня рождения всемирно известного кинодела ФАН вспоминает его главные фильмы, многие из которых уже успели стать знаковыми.
Беги, Лола, беги (Lola rennt, 1998)
Один из самых модных и драйвовых триллеров эпохи, принесший 33-летнему режиссеру мировую славу. Главная героиня в исполнении Франки Потенте пытается за 20 минут спасти своего любимого, но когда не выходит, судьба дает ей новый шанс. Таким образом, каждая попытка девушки оборачивается новым финалом для зрителя.
Драма, в которой Тыквер уловил дух и ритм времени, имела большой успех и в общей сложности получила 25 различных наград. Среди них приз зрительских симпатий на американском фестивале «Сандэнс».
Образ берлинки Лолы стал одним из самых узнаваемых и колоритных в мировом кино. Интересный факт: актрисе запретили мыть голову в течение целых семи недель, ведь красная краска на волосах была слишком чувствительна к воде.
Принцесса и воин (Der Krieger und die Kaiserin, 2002)
Немецкая актриса вновь появляется в следующей картине Тыквера, которую он снял по собственному сценарию. Перед зрителями разворачивается драматичная и удивительная история любви между медсестрой психиатрической лечебницы и бывшим военным со сложной судьбой.
Красной линией через кино проходит одна из главных идей творчества режиссера: даже самый ничтожный случай или незначительная деталь могут кардинально повлиять на наши жизни.
Парфюмер: История одного убийцы (Perfume: The Story of a Murderer, 2006)
Работа над знаменитым бестселлером Патрика Зюскинда принесла Тому Тыкверу вторую волну мировой популярности. В центре визионерской драмы — рожденный в грязи парижанин Жан-Батист Гренуй. Прирожденный дар и одержимость изысканными ароматами приводят его к всенародной любви, но цена признания оказывается слишком страшной для всех.
У картины была долгая история: в течение многих лет Патрик Зюскинд со скепсисом относился к экранизации своего романа и отказывал продюсеру Бернду Эйчингеру в приобретении прав на адаптацию. Договориться вышло лишь в 2001 году — цена вопроса составила 10 миллионов евро.
К сожалению, впечатляющее визуальное полотно не получило того отклика у критиков и зрителей, на которые рассчитывали создатели. В итоге самый дорогой на тот момент немецкий кинофильм окупился в родной Германии, где его посмотрели почти пять с половиной миллионов зрителей.
Облачный атлас (Cloud Atlas, 2012)
Высокобюджетную историко-фантастическую ленту Тыквер поставил вместе с двумя другими режиссерами — Ланой и Лилли Вачовски. За основу сценария был взял одноименный роман британского автора Дэвида Митчелла, вышедший в свет за восемь лет до картины.
В центре киноальманаха — шесть независимых, но связанных идейно историй о людях из прошлого, настоящего и будущего, где главные актеры играют разных персонажей в переплетенных сюжетных линиях. Состав артистов, к слову, получился звездным: в картине снялись Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент, Бен Уишоу, Хьюго Уивинг и многие другие.
Оценки критиков были неоднозначны, однако картина заслужила несколько престижных призов и номинаций, в том числе две премии «Сатурн», которая вручается американской Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
Примечательно, что «Облачный атлас» стал одним из немногих кинопроектов, на которых три режиссера работали как слаженная команда и имели равное влияние на исход процесса. К тому же фильм стал самым дорогим независимым кино на тот момент, ведь основной бюджет картины был сформирован вне студии Warner Bros.