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23 мая 02:14
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новостей
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
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Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
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Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
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00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
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Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера

Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Global Look Press  /  Christoph Soeder/dpa

23 мая немецкому кинорежиссеру, композитору и сценаристу Тому Тыкверу (Tom Tykwer) исполняется 56 лет. Многократный номинант престижных европейских премий, он страстно увлекался кино с детства и снял свой первый фильм на пленку всего в 11 лет.

По случаю дня рождения всемирно известного кинодела ФАН вспоминает его главные фильмы, многие из которых уже успели стать знаковыми.

Беги, Лола, беги (Lola rennt, 1998)

Один из самых модных и драйвовых триллеров эпохи, принесший 33-летнему режиссеру мировую славу. Главная героиня в исполнении Франки Потенте пытается за 20 минут спасти своего любимого, но когда не выходит, судьба дает ей новый шанс. Таким образом, каждая попытка девушки оборачивается новым финалом для зрителя.

Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Кадр из фильма «Беги, Лола, беги»  / 

Драма, в которой Тыквер уловил дух и ритм времени, имела большой успех и в общей сложности получила 25 различных наград. Среди них приз зрительских симпатий на американском фестивале «Сандэнс».

Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Кадр из фильма «Беги, Лола, беги»  / 

Образ берлинки Лолы стал одним из самых узнаваемых и колоритных в мировом кино. Интересный факт: актрисе запретили мыть голову в течение целых семи недель, ведь красная краска на волосах была слишком чувствительна к воде.

Принцесса и воин (Der Krieger und die Kaiserin, 2002)

Немецкая актриса вновь появляется в следующей картине Тыквера, которую он снял по собственному сценарию. Перед зрителями разворачивается драматичная и удивительная история любви между медсестрой психиатрической лечебницы и бывшим военным со сложной судьбой.

Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Кадр из фильма «Принцесса и воин»  / 

Красной линией через кино проходит одна из главных идей творчества режиссера: даже самый ничтожный случай или незначительная деталь могут кардинально повлиять на наши жизни.

Парфюмер: История одного убийцы (Perfume: The Story of a Murderer, 2006)

Работа над знаменитым бестселлером Патрика Зюскинда принесла Тому Тыкверу вторую волну мировой популярности. В центре визионерской драмы — рожденный в грязи парижанин Жан-Батист Гренуй. Прирожденный дар и одержимость изысканными ароматами приводят его к всенародной любви, но цена признания оказывается слишком страшной для всех.

Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Кадр из фильма «Парфюмер: История одного убийцы»  / 

У картины была долгая история: в течение многих лет Патрик Зюскинд со скепсисом относился к экранизации своего романа и отказывал продюсеру Бернду Эйчингеру в приобретении прав на адаптацию. Договориться вышло лишь в 2001 году — цена вопроса составила 10 миллионов евро.

Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Кадр из фильма «Парфюмер: История одного убийцы»  / 

К сожалению, впечатляющее визуальное полотно не получило того отклика у критиков и зрителей, на которые рассчитывали создатели. В итоге самый дорогой на тот момент немецкий кинофильм окупился в родной Германии, где его посмотрели почти пять с половиной миллионов зрителей.

Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Кадр из фильма «Облачный атлас»  / 

Облачный атлас (Cloud Atlas, 2012)

Высокобюджетную историко-фантастическую ленту Тыквер поставил вместе с двумя другими режиссерами — Ланой и Лилли Вачовски. За основу сценария был взял одноименный роман британского автора Дэвида Митчелла, вышедший в свет за восемь лет до картины.

В центре киноальманаха — шесть независимых, но связанных идейно историй о людях из прошлого, настоящего и будущего, где главные актеры играют разных персонажей в переплетенных сюжетных линиях. Состав артистов, к слову, получился звездным: в картине снялись Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент, Бен Уишоу, Хьюго Уивинг и многие другие.

Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
Кадр из фильма «Облачный атлас»  / 

Оценки критиков были неоднозначны, однако картина заслужила несколько престижных призов и номинаций, в том числе две премии «Сатурн», которая вручается американской Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

Примечательно, что «Облачный атлас» стал одним из немногих кинопроектов, на которых три режиссера работали как слаженная команда и имели равное влияние на исход процесса. К тому же фильм стал самым дорогим независимым кино на тот момент, ведь основной бюджет картины был сформирован вне студии Warner Bros.

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