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22 мая 12:33
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новостей
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
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12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
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Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе

Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
Новостное агентство «Харьков».  /  Виктор Сухоруков

Накануне в Приморском суде Одессы прошло заседание суда по делу о похищении человека Сергеем Стерненко. Ранее анонсировалось взятие подсудимого под стражу, однако суд не принял такого решения. Стерненко находится под круглосуточным домашним арестом. ФАН разбирался в ситуации.

Сергей Стерненко — скандально известный евромайдановец и бывший глава одесского «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация), один из основателей «Народной люстрации», активный участник событий 2 мая 2014 года в Одессе, а также блокады Крыма в 2015 году. Имеет судимости за разбой, похищение человека по предварительному сговору, незаконное хранение оружия, фигурирует в целом ряде уголовных дел, в том числе за убийство и нанесение ранений. Кроме того, обвинялся в наркоторговле и организации массовых беспорядков. Вот такой персонаж сегодня в официальной Украине считается общественным и политическим деятелем и имеет свыше 60 тысяч подписчиков в социальной сети Facebook.

Сам Сергей Стерненко о предстоящем заседании сообщил на своей странице с призывом к акциям в крупных городах Украины, назначив их на субботу, 22 мая.

«Будет много акций в Киеве и других городах. Мы требуем справедливости, которой нам не хватает в нашей стране», — написал националист.

Далее следовали ссылки на ряд городов Украины. По каждой из них открывалась отдельная страница, в которой судебное решение описывалось как «работа российской агентуры в Украине». Посты появились в социальной сети еще до вынесения решения суда. Судя по всему, сам Стерненко не верил в оправдательный приговор и заранее обвинял всех в несправедливом, по его мнению, решении.

«Мы знаем, что заказчиками этого несправедливого решения являются российские агенты в Украине... Они распространяли фейки и вранье, стремясь дискредитировать Сергея, чтобы он остался один на один с врагами нашей страны», — говорилось в сообщениях.

Далее следовал призыв прийти всем к офису президента Зеленского 22 мая в 13:00. Одесситы расценили это как призыв к массовым беспорядкам и пиар-акцию убийцы. Одессит Константин в интервью ФАН высказал свое отношение к Стерненко.

«Это бандит и убийца, который на беспорядках, крови и фактически безнаказанности делает себе политическую карьеру. А то, что такое стало возможным, — позор для страны. Мы знаем, что он был активным участником резни 2 мая, но за это вообще никого не наказали. Погибли безоружные люди, дети. Это раньше называлось фашизм», — заключил одессит.

В результате судебного заседания не принято решение о взятии под стражу гражданина Стерненко.

«Одесский Приморский суд не дал разрешения на задержание. Мне сообщили журналисты, но я только что связался с секретарем по делу, и она говорит, что суд такого разрешения не давал», — радостно сообщил сам обвиняемый на своей странице в социальной сети.

Тем не менее сторонники обвиняемого все равно хотят устроить «марш справедливости».

Одесситка Екатерина высказала ФАН свое мнение по поводу справедливости и ситуации в стране.

«Этот частный случай лишний раз подчеркивает ненормальность политической и социальной обстановки в стране. Практически безнаказанно нарушают закон националисты, неофашисты, а власть и президент как бы не замечают этого всего. Жизнь становится опаснее и сложнее с каждым днем. Тарифами задавили, нормальной медицины нет, нормальную работу днем с огнем не найти. А еще эти молодчики творят что хотят, но все им сходит с рук. Еще и героями себя чувствуют», — возмущается женщина.

Сам Сергей Стерненко позиционирует себя как небезразличный гражданин Украины, SMM-менеджер и юрист, что не мешает ему нарушать закон.

Ранее ФАН рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский опасается «улицы», поэтому чаще прислушивается к радикалам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

украина стерненко
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