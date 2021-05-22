Минобороны Франции сообщило о начале испытаний истребителя Rafale F4-1

Париж, 22 мая. Летные испытания новейшего истребителя Dassault Rafale в модификации F4-1 начались на юге Франции на авиабазе Истр.

Согласно информации пресс-службы французского военного ведомства, тестовые полеты проводятся под руководством специалистов Главного управления вооружений на авиабазе.

«В ходе испытаний, группами пилотов и специалистов из DGA, ВМС Франции, ВВС Франции и Dassault Aviation, было совершено 50 самолето-вылетов, в ходе которых отрабатывались реалистичные тактические сценарии», — говорится в официальном сообщении минобороны страны.

Французские истребители пользуются популярностью за рубежом. Ранее стало известно о подписании между Францией и Египтом контракта на поставку 30 аппаратов Rafale. В России французские самолеты известны больше благодаря частым попыткам вторжения на территорию государства. Так, в начале мая, отечественный Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции, пишет RT.