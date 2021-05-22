В Великобритании обнаружен очередной штамм COVID-19

Лондон, 22 мая. Новый штамм коронавируса обнаружен в Англии, ученые пока не нашли свидетельств его большей заразности, чем у известных мутаций.

Специалисты отслеживают распространение штамма VUI-21MAY-01, сообщил глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл. Он отметил, что ученые постепенно локализуют вспышку и проводят те же мероприятия, что и в других случаях.

Специалист попросил англичан не поддаваться панике и заявил, что проводимых санитарных мер достаточно, чтобы снизить вероятность заражения новым штаммом. По его словам, в настоящее время зарегистрировано 49 случаев заражения новой мутацией. Все они сконцентрированы в графстве Йоркшир и в регионе Хамбер, который граничит с Йоркширом с восточной стороны.

Ранее сообщалось, что российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.