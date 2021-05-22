Одобрены 23 заявки российских атлетов на выступление под нейтральным флагом

Москва, 22 мая. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила заявки российских спортсменов на выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2021 году.

World Athletics разработала регламент получения россиянами статуса нейтрального спортсмена. Заявки рассматривались членами совета по допинг-контролю. Решение совета можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Спортсмены, которым не исполнилось 18 лет, могут подать заявку на выступление под нейтральным флагом без сбора. Атлеты в возрасте до 20 лет должны оплатить 100 долларов за заявку, остальные — 250 долларов. Организация уже одобрила 23 заявки от россиян.

Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом до декабря 2022 года. На пьедестале почета также не прозвучит гимн России. Однако атлетам разрешили участвовать в соревнованиях в форме, на которой присутствуют белый, синий и красный цвета.