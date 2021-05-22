Шепелев рассказал о диалоге с падчерицей после школы

Москва, 22 мая. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал фанатам о диалоге, который произошел между ним и падчерицей, дочерью его новой девушки Екатерины Тулуповой.

Звезда часто делится с подписчиками историями из жизни в Instagram. Недавно он рассказал, как встретил падчерицу по имени Лада из школы. По словам телеведущего, пока он шел вместе с девочкой от автобусной остановки до дома, она успела сменить десяток тем, проявляя необычайную болтливость. Он признался, что дорога до дома составляла всего десять минут. Телеведущий привел подписчикам примеры историй из диалога с девочкой.

«Привет! Я должна позвонить маме. Кстати, когда вернемся, нужно зарядить мой iPad. Сегодня в школе был тест. Кстати, палец больше не болит, остался только синяк. Твоя куртка похожа на походную, зачем ты ее надел?» — стремительно меняла она темы.

Шепелев признался, что до самого дома падчерица не дала сказать ему ни одного слова. Кроме рассказов, дочь Тулуповой успевала петь песни и играть в игры. Когда они дошли до дома, телеведущий увидел своего сына от певицы Жанны Фриске Платона. Характер наследника абсолютно отличается от веселого нрава девочки. Он всего лишь лаконично поздоровался с отцом и ушел в свою комнату.

Раньше ведущий редко рассказывал об успехах своих детей, однако теперь уделяет им больше публикацией в блоге. Но за кадром все чаще остается новорожденный сын Шепелева и Тулуповой, которого пара решила назвать Тихоном.