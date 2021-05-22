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«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
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Шепелев рассказал о диалоге с падчерицей после школы

Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о диалоге с падчерицей после школы
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 22 мая. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал фанатам о диалоге, который произошел между ним и падчерицей, дочерью его новой девушки Екатерины Тулуповой.

Звезда часто делится с подписчиками историями из жизни в Instagram. Недавно он рассказал, как встретил падчерицу по имени Лада из школы. По словам телеведущего, пока он шел вместе с девочкой от автобусной остановки до дома, она успела сменить десяток тем, проявляя необычайную болтливость. Он признался, что дорога до дома составляла всего десять минут. Телеведущий привел подписчикам примеры историй из диалога с девочкой.

«Привет! Я должна позвонить маме. Кстати, когда вернемся, нужно зарядить мой iPad. Сегодня в школе был тест. Кстати, палец больше не болит, остался только синяк. Твоя куртка похожа на походную, зачем ты ее надел?» — стремительно меняла она темы.

Шепелев признался, что до самого дома падчерица не дала сказать ему ни одного слова. Кроме рассказов, дочь Тулуповой успевала петь песни и играть в игры. Когда они дошли до дома, телеведущий увидел своего сына от певицы Жанны Фриске Платона. Характер наследника абсолютно отличается от веселого нрава девочки. Он всего лишь лаконично поздоровался с отцом и ушел в свою комнату.

Раньше ведущий редко рассказывал об успехах своих детей, однако теперь уделяет им больше публикацией в блоге. Но за кадром все чаще остается новорожденный сын Шепелева и Тулуповой, которого пара решила назвать Тихоном.

фриске шепелев тулупова
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