Редкие счастливицы с самого рождения и до конца жизни имеют от природы совершенную кожу. Большинству прекрасных дам приходится прикладывать немало усилий, чтобы тело было красивым, здоровым и упругим. Существенную роль для поддержания идеальной формы и рельефных контуров, помимо регулярных тренировок в спортзале и правильного сбалансированного питания, играет правильно подобранная косметика.

Одним из самых необходимых и распространенных средств является скраб для тела. Сегодня купить его можно практически в любом магазине, однако, если продукция элитных брендов кажется вам слишком дорогой, а той, что попроще, вы по каким-либо причинам не доверяете, отличным выходом станут домашние скрабы для тела, сделанные своими руками из простейших ингредиентов, которые всегда под рукой. Приготовление таких смесей не займет много времени, практически ничего не будет стоить, а их состав точно не оставит сомнений в натуральности используемых компонентов.

Не так давно мы уже рассказывали о том, как сделать скраб для лица в домашних условиях. Сегодня передаем эстафету домашним скрабам для тела. Читайте и запоминайте простые и проверенные рецепты.

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В чем сила скрабов?

Для начала объясним, в чем польза этих косметических средств и почему пользоваться ими нужно регулярно. Как мы выяснили в одной из предыдущих статей, кожа лица после контакта с абразивными частицами, входящими в состав любого скраба, очищается, становится более здоровой и приобретает сияющий вид. А как обстоят дела со скрабами для тела? В чем их польза?

Будем выяснять.

На начальных стадиях они помогают уменьшать проявления целлюлита. Да и на более поздних их использование не будет бесполезным, особенно в сочетании со здоровым питанием, адекватными физическими нагрузками и такими процедурами, как массажи и обертывания. После тщательного очищения от загрязнений различного характера, в том числе излишков кожного сала, поры раскрываются и позволяют коже дышать, насыщая ее кислородом. При регулярном применении скрабов кожа становится более гладкой, упругой и сияющей на вид и на ощупь. Абразивные частички буквально полируют поверхность, устраняя шелушения. Применение скрабов усиливает эффект от массажа и обертываний и делает результат этих процедур более заметным. Глубоко очищенная кожа лучше реагирует на увлажняющие и питательные компоненты косметических средств. Если нужно быстро привести себя в порядок перед ответственным мероприятием, скраб будет как раз кстати, так как его использование мгновенно делает кожу более здоровой и ровной на вид. Использование скрабов на регулярной основе помогает практически свести на нет проблему вросших волосков. Если вы являетесь поклонницей безопасного загара из баллончика, то перед нанесением автозагара обязательно воспользуйтесь скрабом, тогда средство ляжет ровнее. Некоторые компоненты в составе обладают лимфодренажным эффектом и помогают бороться с отечностью.

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Противопоказания

Как известно, в каждой бочке меда найдется своя ложка дегтя. При всех своих полезных свойствах скрабы, как и практически любые другие косметические средства, имеют свои подводные камни и показаны не всем и не всегда.

Перед тем как начать процедуру, убедитесь в отсутствии у вас следующих противопоказаний:

Любые царапинки, ранки и воспаления на поверхности кожи

Кожные заболевания

Аллергия на компоненты в составе скраба

Высыпания различного генеза

Сосудистая сеточка

Очень тонкая кожа с близко расположенными сосудами

Недавно проведенные операции

Солярий в ближайших планах

Только что сделанная эпиляция

Беременность не является абсолютным противопоказанием, и даже наоборот — скрабы могут являться профилактикой растяжек, но применять их в этот деликатный период жизни женщины стоит с осторожностью, поскольку кожа часто становится более чувствительной и восприимчивой к различным раздражителям.

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Правила использования

Усвойте несколько простых правил, и процедура всегда будет доставлять только положительные эмоции, а эффект увидите уже после первого применения.

Примите горячий душ с любимым гелем, чтобы очистить и как следует распарить кожу. Так питательным веществам будет проще «добраться до цели». Разотрите необходимое количество скраба между ладонями и массируйте тело круговыми движениями, уделяя особое внимание проблемным участкам на коленях, локтях и пятках — там кожа требует наиболее тщательного отшелушивания. Проводите такой самомассаж в течение нескольких минут. Эффект усилит специальная массажная рукавица. Смойте средство теплой водой без мыла. Вытритесь насухо. Завершите приятную процедуру увлажняющим кремом. Повторяйте манипуляцию не чаще одного-двух раз в неделю. Не используйте одно и то же средство для лица и тела. В первом случае помол должен быть более мелким, чтобы не навредить нежной коже.

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Домашний скраб для тела своими руками: рецепты

У домашних скрабов для тела есть одно неоспоримое преимущество — вы точно будете знать, какие компоненты входят в его состав, и можете лично проверить, насколько они натуральные и свежие. В них вы точно не встретите никаких запретных «ешек», парабенов, красителей и отдушек с резким запахом. Кроме того, сможете самостоятельно регулировать помол, консистенцию и пропорции тех или иных ингредиентов. Если вы страдаете аллергией, скажем, на мед или цитрусовые, вы просто не добавляете их в собственноручно приготовленный скраб и не сомневаетесь, что ваших «врагов» там нет. Ну и, конечно, себестоимость самодельных косметических средств не может не радовать.

Непременная составляющая практически каждого домашнего средства — те или иные масла, поскольку скрабы для тела с маслами не только прекрасно отшелушивают все лишнее с поверхности кожи, но также питают и увлажняют ее, превращая процесс нанесения в особое удовольствие.

Среди немногочисленных недостатков домашних скрабов — малый срок хранения в силу их натуральности и необходимость готовить самостоятельно. Впрочем, рецепты, которыми мы сегодня с вами поделимся, не требуют никаких особенных временных и трудовых затрат. Итак, приступим.

Кофейный скраб для тела в домашних условиях

Кофе издревле известен своими тонизирующими свойствами. Чашечка свежезаваренного напитка на завтрак обеспечит заряд бодрости на целый день, а кофейная гуща подарит коже молодость, гладкость и упругость. Сделать скраб можно и из свежемолотых зерен, но нужно знать, что такое средство будет отличаться несколько более жестким действием.

В сочетании с другими активными ингредиентами кофе не только бережно очистит кожу от загрязнений, но и поможет в борьбе с целлюлитом. Характерный аромат будет сопровождать вас в течение всей процедуры, делая ее не только полезной, но и приятной. Перечислим еще несколько полезных свойств кофейных скрабов, о некоторых из которых вы, возможно, даже не знали:

— кофе — сильный антиоксидант, который тонизирует и предотвращает преждевременное старение

— есть сведения, что кофеин снижает риск возникновения рака кожи

— кофейные зерна в некоторой степени предотвращают размножение болезнетворных бактерий

— кофе сам по себе практически гипоаллергенен

— сорт арабика ускоряет выработку коллагена в коже.

Вариантов кофейных скрабов великое множество. Приведем несколько самых популярных сочетаний:

Кофе + оливковое масло (можно слегка подогреть на водяной бане)

Кофе + морская соль мелкого помола + несколько капель оливкового масла до нужной консистенции

Кофе + натуральный йогурт без наполнителей, сахара и сахарозаменителей

Кофе (80 г) + яблочный уксус (60 г). Такое сочетание при регулярном использовании позволяет сделать менее заметными растяжки, оставшиеся после беременности и родов или резкого сброса веса. Наилучшего результата помогают добиться обертывания. На проблемные участки тела наносят кофейно-уксусную смесь, обматывают их пищевой пленкой и оставляют для воздействия на 15-20 минут, после чего смывают состав теплой водой.

Кофе (6-7 ст. л.) + творог (50 г) + белок 1 яйца. Белок смешивают с творогом, а затем всыпают кофе. Наносят на кожу массирующими движениями и выдерживают до застывания белка и ощущения стянутости кожи. Смывают.

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Сахарный скраб для тела в домашних условиях

Сахар на постоянной основе занимает лидирующие позиции во всевозможных списках самых вредных продуктов. Он вредит фигуре, вызывает диабет, способствует появлению проблем с кожей, портит зубы и вообще едва ли не главный враг человеческого здоровья. Однако все волшебным образом меняется, когда мы говорим о наружном его применении. В качестве косметического средства сахар может принести массу пользы, являясь природным щадящим абразивом. Вот лишь некоторые полезные свойства сахарных скрабов:

— сахар содержит гликолевую кислоту, которая способствует сохранению влаги в тканях и ускоряет выработку эластина и коллагена

— тензины нормализуют выработку кожного сала

— моносахариды оказывают легкий лифтинг-эффект

Теперь, когда в пользе сахара сомневаться больше не приходится, перейдем к рецептам

Сахар + морская соль + растительное масло (оливковое, аргановое, из виноградных косточек или любое другое) в равных пропорциях.

Сахар 50 г + соль 150 г + немного оливкового масла до нужной консистенции + цедра цитрусовых. Перед использованием дать настояться хотя бы полчаса. Такой ароматный скраб — отличный помощник в деле нелегкой борьбы с целлюлитом. При нанесении может ощущаться легкое покалывание, которое свидетельствует о том, что процесс идет как надо.

Тростниковый сахар + кокосовое масло + листовой зеленый чай.

Ледяной сахарный скраб прекрасно тонизирует кожу. Для его приготовления смешайте 200 г сахара с мыльной основой (например, с детским жидким мылом без красителей и отдушек) и 50 мл оливкового масла. Хорошо перемешайте ингредиенты, разлейте в формочки для льда и отправьте в морозильную камеру до полного замораживания. Используйте по мере необходимости. Трех-четырех кубиков хватит для одной процедуры.

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Солевой скраб для тела в домашних условиях

Если вы не пьете кофе и воздерживаетесь от употребления сахара, то уж соль-то наверняка есть на каждой кухне. Несмотря на то, что за солью закрепилось не слишком лестное прозвище «белая смерть», совсем обходиться без этой специи мы не можем, тем более что при наружном применении от нее сплошная польза:

Скрабы из морской соли сокращают проявления целлюлита (при комплексном подходе)

Как известно, чрезмерное употребление соли провоцирует отеки. Солевые скрабы имеют обратный эффект за счет улучшения микроциркуляции в клетках

Такие средства способны снижать выраженность пигментации и помогают бороться с растяжками

Соль обладает антибактериальными свойствами

Рецепты:

Соль + любое масло (растительное или массажное)

Соль + сода + масло + эфирное масло для аромата

Медовый скраб с солью — настоящая палочка-выручалочка для вялой и тусклой кожи. Его регулярное применение делает ее более упругой и сияющей, подтягивает контуры тела и снимает отечность. Для его приготовления 4 столовые ложки меда необходимо довести до жидкого состояния на водяной бане и добавить ложку морской соли.

Морская соль мелкого помола + цедра цитрусовых + масло.

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Кокосовый скраб для тела в домашних условиях

На «десерт» мы оставили менее доступное средство. Купить кокосовую стружку или масло не составит труда, но не всегда эти ингредиенты имеются в постоянном доступе на кухне. Поэтому отправляемся в магазин, приобретаем все необходимое и приступаем, ведь продукты на основе кокоса отлично отшелушивают, увлажняют и питают кожу, делая ее нежной и бархатистой уже после первого применения, а еще — оставляют нежный, едва заметный аромат.

Растопленное кокосовое масло + стружка + сахар + масло цитрусовых (буквально пара капель)

Растопленное кокосовое масло + молотый кофе + морская соль

Измельченные геркулесовые хлопья + кокосовое масло в жидком виде до нужной консистенции