Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом

Москва, 22 мая. Телеведущая Роза Сябитова заявила, что ради здоровья заниматься сексом необязательно. Из-за этого она решила отказаться от интимной жизни.

Главная сваха России и ведущая передачи «Давай поженимся!» недавно перенесла операцию. Врачи обнаружили у нее опухоль в матке, которую пришлось удалить вместе с органом. После восстановления звезда начала возвращаться в нормальное рабочее русло. Она призналась, что теперь намного меньше времени уделяет половой жизни.

Телеведущая специально поговорила с врачами на эту тему, уточнив, есть ли необходимость в интиме, если это не приносит удовольствие. Медики объяснили, что в определенном возрасте, когда пропадает возможность продолжать род, организм перестраивается так, что отсутствие половой жизни на здоровье никак не сказывается.

«Заморачиваться этой темой не стоит. Природа все знает. Меня это успокоило. Теперь я живу по принципу: если есть желание получить душевное удовлетворение вместе с физикой, то делаю. Если нет, то — нет. Секс ничего не продлевает», — объяснила свое решение звезда «Собеседнику».

Главная сваха страны занимается воспитанием внуков. Она решила меньше времени уделять себе, чтобы позаботиться о поколении, которое останется после ее смерти. Недавно она призналась, что для комфортной жизни намерена убрать силиконовые импланты.