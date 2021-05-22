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22 мая 11:06
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новостей
11:04
Общество
Российские медики зафиксировали 8709 случаев коронавируса за сутки
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
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Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
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Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
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Общество
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Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом

Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
instagram.com  /  @syabitova_roza

Москва, 22 мая. Телеведущая Роза Сябитова заявила, что ради здоровья заниматься сексом необязательно. Из-за этого она решила отказаться от интимной жизни.

Главная сваха России и ведущая передачи «Давай поженимся!» недавно перенесла операцию. Врачи обнаружили у нее опухоль в матке, которую пришлось удалить вместе с органом. После восстановления звезда начала возвращаться в нормальное рабочее русло. Она призналась, что теперь намного меньше времени уделяет половой жизни.

Телеведущая специально поговорила с врачами на эту тему, уточнив, есть ли необходимость в интиме, если это не приносит удовольствие. Медики объяснили, что в определенном возрасте, когда пропадает возможность продолжать род, организм перестраивается так, что отсутствие половой жизни на здоровье никак не сказывается.

«Заморачиваться этой темой не стоит. Природа все знает. Меня это успокоило. Теперь я живу по принципу: если есть желание получить душевное удовлетворение вместе с физикой, то делаю. Если нет, то — нет. Секс ничего не продлевает», — объяснила свое решение звезда «Собеседнику».

Главная сваха страны занимается воспитанием внуков. Она решила меньше времени уделять себе, чтобы позаботиться о поколении, которое останется после ее смерти. Недавно она призналась, что для комфортной жизни намерена убрать силиконовые импланты.

отношения сябитова телеведущая
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