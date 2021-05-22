Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал или рассказывал сам анекдот про блондинок. Между тем, подтрунивая над белокурыми красотками, люди и не подозревали, что незаслуженные насмешки, связанные с цветом шевелюры, приведут к возникновению нового, да еще и международного, праздника, посвященного блондинкам, который приходится на 31 мая. День блондинок появился в качестве ответа на шутки по поводу интеллектуальных способностей обладательниц светлых шевелюр, которые, разумеется, не имеют ничего общего с реальностью, однако привели к тому, что права блондинок во всем мире несправедливо попирают. Даже распространенное в народе выражение «светлая голова» характеризует совсем обратное — человека с незаурядным умом и добротой. Справедливости ради стоит заметить, что собственный праздник есть и у брюнеток, его отмечают на три дня раньше — 28 мая. Расскажем об официальной версии возникновения Всемирного дня блондинок и о том, какие мероприятия принято проводить в этот праздник.

Как появился Всемирный день блондинок

В соответствии с официальной версией, инициаторами введения праздничной даты, посвященной самой светлоголовой женской части человечества, стали блондинки из Соединенных Штатов Америки, выбравшие в качестве своей деятельности профессию адвокат. Коллеги мужского пола не воспринимали белокурых барышень как полноценных работников сферы, и, как следствие, активно препятствовали их карьерному росту, намекая на то, что обладательницы волос цвета блонд неспособны в полной мере справиться со своими должностными обязанностями из-за низкого интеллекта. А когда светловолосым адвокатессам надоело терпеть подобные колкости в свой адрес, они и приняли решение бороться за равноправие путем формирования праздника в честь себя любимых. Первое праздничное шествие состоялось в 2001 году, а уже в 2003-м идею праздника поддержали в ЮНЕСКО.

К слову, похожую историю рассказывает популярная американская кинокомедия «Блондинка в законе», вышедшая на экраны в 2001 году. Согласно другой версии, именно этот фильм с Риз Уизерспун в главной роли и послужил толчком ко внесению в мировой календарь новой праздничной даты. И еще один интересный факт: комедия была создана по мотивам одноименной книги Аманды Браун — дочери адвоката, которая училась в юридической школе и создала немало увлекательных литературных историй из жизни однокурсников. Так или иначе, праздник появился в США, а затем буквально за пару лет приобрел популярность и в других государствах мира.

Как отмечают праздник в России

В первый раз в нашей стране праздник героинь анекдотов, повелительниц парикмахерских и соляриев, законодательниц подиумов, любимиц истинных джентльменов и носительниц особой женской логики отмечали в 2006 году. Блондинки всея Руси порадовали себя, организовав первую спецпремию для бесконечно женственных, талантливых, умных и успешных белокурых дам — «Бриллиантовая шпилька». Торжественная церемония вручения новой награды проходила в Москве с небывалым шиком и гламуром. С тех пор в России, равно как и во множестве других государств, проходят яркие традиционные парады блондинок, конкурсы, фестивали, флешмобы, встречи со знаменитостями и другие мероприятия, на которых чествуют белокурых красавиц. А изначальная цель праздника — избавиться от стереотипов в отношении блондинок — преобразовалась в более глобальную — борьбу за равноправие.

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Ускользающая красота

Смех смехом, а если верить ученым, настоящая блондинка в наш век — довольно нечастое явление, и уже к 2200 году белокурые рискуют и вовсе исчезнуть. А все потому, что ген, отвечающий за светлый цвет волос, является слабым — рецессивным, и даже в настоящее время светловолосые составляют лишь 14% от общего количества людей на планете. А все это потому, что, во-первых, для того чтобы в семье родился ребенок-блондин, оба его родителя должны быть белокурыми, а во-вторых, носители «гена светлых волос», как правило, ограничиваются рождением лишь одного ребенка, в отличие от темноволосых жителей земли, в семьях которых наличие даже десяти и более детей не является большой редкостью.

Пять занимательных фактов о блондинках

1. Натуральные блондинки имеют более густые волосы, нежели брюнетки и рыженькие. Так человеческий организм обеспечивает защиту кожи головы от палящих лучей солнца. Однако одновременно с этим светлый волос гораздо тоньше и мягче.

2. В Древней Греции символом чистоты и непорочности являлись как раз светлые волосы.

3. Светлая шевелюра вошла в моду еще в Древнем Риме. Парики цвета блонд активно раскупали, а до появления первой краски для волос дамы осветлялись при помощи известковой воды и других ухищрений.

4. Одна из самых известных в мире блондинок — актриса Мэрилин Монро — от природы... шатенка. Первоначально кинодиве осветлили волосы в голливудском салоне с помощью широко используемого в те времена пероксида.

5. Больше всего белокурых барышень проживает на территории России, Финляндии, Германии, Швеции, Дании и Норвегии. При этом для Финляндии характерно наибольшее число блондинов на душу населения.