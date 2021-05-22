В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке

Красноярск, 22 мая. Неустановленное вещество, похожее на масло, оказалось в Теплой речке. Прокуратура выясняет, как оно могло появиться в водоеме.

На место ЧП выезжали сотрудники Красноярской природоохранной прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и Минэкологии края. Место разлива оградили, в реку засыпали сорбент, который нейтрализует загрязнения. Площадь и источник проблемы устанавливается.

Прорыв на внутрипромысловом трубопроводе произошел на Карамовском нефтяном месторождении в ЯНАО. В результате произошла утечка трех тысяч кубометров нефти, сообщал сайт 360tv.ru.