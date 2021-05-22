В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
Все новости
22 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
12:07
Политика
Постпред РФ при ООН назвал значительным прогресс в ливийском урегулировании
12:04
Общество
Мишустин назвал «Спутник V» одной из самых востребованных вакцин в мире
Все новости

В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике

Нагорный Карабах
В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике
Федеральное агентство новостей  / 

На прошлой неделе произошло множество инцидентов как на армяно-азербайджанской границе, так и в Нагорном Карабахе, которые оказали негативное влияние на развитие обстановки. Тем не менее стороны пока удерживаются от стягивания большого количества войск к линии соприкосновения. В этих условиях негласные усилия политиков и дипломатов могут привести к появлению в скором времени комиссии по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе

Баку и Ереван вступили в длительную фазу сложного процесса установления границы между двумя государствами.

Примечательно, что в ходе переговоров часть постов, которые были размещены в ночь на 12 мая, Азербайджан все-таки перенес. Тем не менее вклинения вглубь территории Армении остались.

Часть азербайджанских постов по-прежнему расположена к югу от озера Сев лич (Черное озеро), где имеются также и наблюдательные пункты ВС Армении. Смешанное расположение и отсутствие четкой линии разграничения позволили армянам говорить об окружении части азербайджанских войск. Для привлечения внимания международного сообщества 20 мая в район Черного озера Ереван организовал визит послов иностранных государств и военных атташе.

В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике
Федеральное агентство новостей  / 

Другое место вклинения находится напротив села Хознавар Гегаркуникской области Армении. Посты ВС Азербайджана приблизились на расстояние 2 км к жилым домам, поэтому часть местных жителей приняли решение эвакуироваться на случай обострения конфликта.

С трудом сторонам удается удерживаться от вооруженных столкновений.

20 мая в приграничной части Гегаркуникской области был зарегистрирован инцидент с участием азербайджанских военнослужащих, пересекших территорию Республики Армения. По сообщению Минобороны Армении, стороны ограничились предупредительными выстрелами в воздух, после чего командир азербайджанского подразделения связался с армянским коллегой, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной.

При этом общественность Армении всколыхнула видеозапись с дракой между военными. В ролике показано, как азербайджанские бойцы унижают гражданина в армянской военной форме, толкают его и бьют. Минобороны Армении ранее опровергало достоверность видео, однако затем признало и начало служебное расследование.

16 мая армянские СМИ поспешили сообщить, что 17 мая состоится отвод азербайджанских подразделений, но у Баку нашлись свои доводы, чтобы не покидать территорию.

В кулуарах дипломатии

Между тем Ереван удержался от применения военной силы и постарался решать вопрос политико-дипломатическими методами, за что на и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна обрушилась очередная волна критики. Многие вопросы разбирались практически в ручном режиме либо на уровне министров обороны и иностранных дел России и Армении, либо путем личных переговоров Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

На фоне «ползучего наступления» Баку и острой реакции армянской медиасферы за кулисами остается переговорный процесс. К концу недели в Сети был опубликован проект документа о создании трехсторонней межгосударственной комиссии по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Судя по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который рекомендовал осторожно относиться к подобным материалам, работа находится на завершающем этапе. В скором времени границу будут определять уже не военные, а политики и дипломаты. Это позволит существенно снизить вероятность нового вооруженного столкновения.

Не обошлось и без «инсайдерской информации». Зять экс-президента Сержа Саргсяна и экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян считает, что главы Азербайджана, Армении и России в дополнение могут подписать заявление, по которому под контроль Баку вернутся семь сел в Казахском районе Азербайджана, являющихся эксклавами, и эксклав Кярки Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. В обмен Ереван якобы требует вывода азербайджанских войск с территории Армении и возвращения военнопленных.

Позиции Пашиняна и Алиева

Лидеры двух стран поучаствовали в публичных обращениях, на которых обозначили свои взгляды на проблемные вопросы безопасности.

В ходе выступления перед парламентом и. о. премьер-министра Армении довел, что на разных участках в Сюнике и Гегаркунике находится около 500 азербайджанцев и ситуация напряженная.

По его мнению, Азербайджан использует некоторые инструменты, чтобы не покидать занятую территорию, а также имеет «определенных союзников внутри Армении, которых задействует в информационной войне».

Пашинян подтвердил существование опубликованного договора и действительно увязал его с выводом войск Азербайджана с территории Армении. Политик заявил, что это рабочий документ, и его Микаэлу Минасяну мог предоставить только Азербайджан.

В целом же армянский премьер подчеркнул, что соглашение соответствует интересам Армении, и в случае выполнения «неких условий», он готов его подписать.

В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике
primeminister.am  / Официальный сайт Премьер-министра Республики армения

В свою очередь, риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе выступления на конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» была на редкость миролюбивой, даже несмотря на пограничные трения.

По его словам, Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией, чтобы полностью завершить военную часть взаимоотношений и минимизировать будущие риски. При этом руководство Армении неоднократно отказывалось от предложений о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Как обычно, Алиев постарался выдержать нейтралитет, описывая сотрудничество с РФ и США и их влияние на текущие процессы.

«С Россией у нас очень диверсифицированные отношения, так как мы являемся соседями и у нас богатая взаимная история. С США отношения не столь диверсифицированы, мы больше сотрудничаем в вопросах борьбы с терроризмом, в миротворческих миссиях в Афганистане и Ираке», — отметил президент Азербайджана.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Нельзя назвать гладкой и ситуацию в самом Нагорном Карабахе, где продолжают отмечаться единичные инциденты, создающие негативный фон.

17 мая возле села Тагавард, через которое пролегает автодорога до Шуши, азербайджанские ВС обстреляли трактор, пересекший, судя по всему, в ходе ведения сельхозработ линию соприкосновения. Обошлось без жертв. Тем не менее недовольные местные жители вышли на стихийный митинг и какое-то время блокировали трассу Красный Базар — Шуша, требуя урегулирования ситуации от миротворцев.

18 мая армянские источники распространили информацию о драке между военнослужащими ВС Азербайджана и российскими миротворцами. Официального подтверждения инцидент не получил, но негативный эффект, в особенности на ход переговоров, оказал.

В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике
Федеральное агентство новостей  / 

Новые тренировки азербайджанской армии

С 16 по 20 мая состоялось проведение второго в текущем году оперативно-тактического учения Вооруженных сил Азербайджана. Бакинское командование продолжает демонстрировать, что основой современного войскового боя является разведывательно-ударный комплекс. В ходе мероприятия активно использовались беспилотники «Байрактар», причем не только для выполнения огневых задач на полигонах, но и для отработки контртеррористических операций с участием подразделений сухопутных войск.

Завершились маневры масштабными боевыми стрельбами на нескольких полигонах, в том числе в Нахичевани, за которыми наблюдал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

После очередного крупного учения на своей территории азербайджанские войска отправятся в Турцию.

С 24 мая там начинается проведение мероприятия «Анатолийский феникс — 2021» продолжительностью около двух недель. В качестве участников от ВС Азербайджана отправлены несколько вертолетов Ми-17, а также военнослужащие дивизиона поисково-спасательных судов из военно-морской базы Пута.

Стоит отметить, что непосредственной угрозы для Армении маневры не представляют — учение посвящено поисково-спасательной тематике и проводится каждый год.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, в Закавказье и на Украине.

южный ветер
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 92294 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 60454 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 40899 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 34608 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 34536 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Все новости / Нагорный Карабах / В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике
Рейтинг@Mail.ru