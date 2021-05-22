В Карабахе снова звучат выстрелы, Баку и Ереван продолжают делить границу в Сюнике

На прошлой неделе произошло множество инцидентов как на армяно-азербайджанской границе, так и в Нагорном Карабахе, которые оказали негативное влияние на развитие обстановки. Тем не менее стороны пока удерживаются от стягивания большого количества войск к линии соприкосновения. В этих условиях негласные усилия политиков и дипломатов могут привести к появлению в скором времени комиссии по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе

Баку и Ереван вступили в длительную фазу сложного процесса установления границы между двумя государствами.

Примечательно, что в ходе переговоров часть постов, которые были размещены в ночь на 12 мая, Азербайджан все-таки перенес. Тем не менее вклинения вглубь территории Армении остались.

Часть азербайджанских постов по-прежнему расположена к югу от озера Сев лич (Черное озеро), где имеются также и наблюдательные пункты ВС Армении. Смешанное расположение и отсутствие четкой линии разграничения позволили армянам говорить об окружении части азербайджанских войск. Для привлечения внимания международного сообщества 20 мая в район Черного озера Ереван организовал визит послов иностранных государств и военных атташе.

Федеральное агентство новостей /

Другое место вклинения находится напротив села Хознавар Гегаркуникской области Армении. Посты ВС Азербайджана приблизились на расстояние 2 км к жилым домам, поэтому часть местных жителей приняли решение эвакуироваться на случай обострения конфликта.

С трудом сторонам удается удерживаться от вооруженных столкновений.

20 мая в приграничной части Гегаркуникской области был зарегистрирован инцидент с участием азербайджанских военнослужащих, пересекших территорию Республики Армения. По сообщению Минобороны Армении, стороны ограничились предупредительными выстрелами в воздух, после чего командир азербайджанского подразделения связался с армянским коллегой, попросил его прекратить огонь, извинился и сказал, что стрельба была случайной.

В Минобороны Армении подтвердили инцидент между армянскими и азербайджанскими военными.



На Варденисском участке (Гегаркуник) линии соприкосновения у военных двух стран произошла потасовка.



Инцидент последствий не имел, ситуация была урегулирована.



Ранее Ереван обвинил Азе… — OpenArmenia (@ArmeniaOpen) May 18, 2021

При этом общественность Армении всколыхнула видеозапись с дракой между военными. В ролике показано, как азербайджанские бойцы унижают гражданина в армянской военной форме, толкают его и бьют. Минобороны Армении ранее опровергало достоверность видео, однако затем признало и начало служебное расследование.

Более 10 армянских военных госпитализированы после драки с азербайджанскими военнымиhttps://t.co/WpkrjOMbFR #Armenia #Azerbaijan — David Galstyan (@Aeternum7) May 21, 2021

16 мая армянские СМИ поспешили сообщить, что 17 мая состоится отвод азербайджанских подразделений, но у Баку нашлись свои доводы, чтобы не покидать территорию.

В кулуарах дипломатии

Между тем Ереван удержался от применения военной силы и постарался решать вопрос политико-дипломатическими методами, за что на и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна обрушилась очередная волна критики. Многие вопросы разбирались практически в ручном режиме либо на уровне министров обороны и иностранных дел России и Армении, либо путем личных переговоров Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

На фоне «ползучего наступления» Баку и острой реакции армянской медиасферы за кулисами остается переговорный процесс. К концу недели в Сети был опубликован проект документа о создании трехсторонней межгосударственной комиссии по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Судя по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который рекомендовал осторожно относиться к подобным материалам, работа находится на завершающем этапе. В скором времени границу будут определять уже не военные, а политики и дипломаты. Это позволит существенно снизить вероятность нового вооруженного столкновения.

Выступая сенодня в парламенте, Пашинян сказал, что озвученный оппозицией текст 3-х стороннего соглашения действительно существует и последние 2 дня обсуждается в рабочем формате.

Также он добавил: "Должны ли мы продолжать создавать шум-гам из-за этого?"

Неужели, до них дошло????????? pic.twitter.com/2SisxdmEJJ — VG79 (@VG7911) May 20, 2021

Не обошлось и без «инсайдерской информации». Зять экс-президента Сержа Саргсяна и экс-посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян считает, что главы Азербайджана, Армении и России в дополнение могут подписать заявление, по которому под контроль Баку вернутся семь сел в Казахском районе Азербайджана, являющихся эксклавами, и эксклав Кярки Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики. В обмен Ереван якобы требует вывода азербайджанских войск с территории Армении и возвращения военнопленных.

Позиции Пашиняна и Алиева

Лидеры двух стран поучаствовали в публичных обращениях, на которых обозначили свои взгляды на проблемные вопросы безопасности.

В ходе выступления перед парламентом и. о. премьер-министра Армении довел, что на разных участках в Сюнике и Гегаркунике находится около 500 азербайджанцев и ситуация напряженная.

По его мнению, Азербайджан использует некоторые инструменты, чтобы не покидать занятую территорию, а также имеет «определенных союзников внутри Армении, которых задействует в информационной войне».

Пашинян подтвердил существование опубликованного договора и действительно увязал его с выводом войск Азербайджана с территории Армении. Политик заявил, что это рабочий документ, и его Микаэлу Минасяну мог предоставить только Азербайджан.

В целом же армянский премьер подчеркнул, что соглашение соответствует интересам Армении, и в случае выполнения «неких условий», он готов его подписать.

primeminister.am / Официальный сайт Премьер-министра Республики армения

В свою очередь, риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе выступления на конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» была на редкость миролюбивой, даже несмотря на пограничные трения.

По его словам, Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией, чтобы полностью завершить военную часть взаимоотношений и минимизировать будущие риски. При этом руководство Армении неоднократно отказывалось от предложений о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Как обычно, Алиев постарался выдержать нейтралитет, описывая сотрудничество с РФ и США и их влияние на текущие процессы.

«С Россией у нас очень диверсифицированные отношения, так как мы являемся соседями и у нас богатая взаимная история. С США отношения не столь диверсифицированы, мы больше сотрудничаем в вопросах борьбы с терроризмом, в миротворческих миссиях в Афганистане и Ираке», — отметил президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев принял участие в международной конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Университете АДА ОБНОВЛЕНО-2 ВИДЕО https://t.co/ghlIKXaEgC pic.twitter.com/nXjZJduX6q — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) April 16, 2021

Обстановка в Нагорном Карабахе

Нельзя назвать гладкой и ситуацию в самом Нагорном Карабахе, где продолжают отмечаться единичные инциденты, создающие негативный фон.

17 мая возле села Тагавард, через которое пролегает автодорога до Шуши, азербайджанские ВС обстреляли трактор, пересекший, судя по всему, в ходе ведения сельхозработ линию соприкосновения. Обошлось без жертв. Тем не менее недовольные местные жители вышли на стихийный митинг и какое-то время блокировали трассу Красный Базар — Шуша, требуя урегулирования ситуации от миротворцев.

18 мая армянские источники распространили информацию о драке между военнослужащими ВС Азербайджана и российскими миротворцами. Официального подтверждения инцидент не получил, но негативный эффект, в особенности на ход переговоров, оказал.

Федеральное агентство новостей /

Новые тренировки азербайджанской армии

С 16 по 20 мая состоялось проведение второго в текущем году оперативно-тактического учения Вооруженных сил Азербайджана. Бакинское командование продолжает демонстрировать, что основой современного войскового боя является разведывательно-ударный комплекс. В ходе мероприятия активно использовались беспилотники «Байрактар», причем не только для выполнения огневых задач на полигонах, но и для отработки контртеррористических операций с участием подразделений сухопутных войск.

Azərbaycan Ordusunda keçirilən təlimlər başa çatıbhttps://t.co/rBmHzffC0r

____



Завершены учения Азербайджанской Армииhttps://t.co/ifo4g3kNcJ

____



The exercises in the Azerbaijan Army endedhttps://t.co/ku0OGHuRcm pic.twitter.com/1uXX3vPzY2 — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) May 20, 2021

Завершились маневры масштабными боевыми стрельбами на нескольких полигонах, в том числе в Нахичевани, за которыми наблюдал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

После очередного крупного учения на своей территории азербайджанские войска отправятся в Турцию.

С 24 мая там начинается проведение мероприятия «Анатолийский феникс — 2021» продолжительностью около двух недель. В качестве участников от ВС Азербайджана отправлены несколько вертолетов Ми-17, а также военнослужащие дивизиона поисково-спасательных судов из военно-морской базы Пута.

Hərbi qulluqçularımız “Anatolian Phoenix-2021” beynəlxalq təlimində iştirak edəcəkhttps://t.co/lgMyBuyZqv

____



Военнослужащие Азербайджанской Армии примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2021»https://t.co/eFfv33sQcC

____ pic.twitter.com/5ckddhGK5h — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) May 21, 2021

Стоит отметить, что непосредственной угрозы для Армении маневры не представляют — учение посвящено поисково-спасательной тематике и проводится каждый год.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, в Закавказье и на Украине.