Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России

Афины, 22 мая. Правительство Греции приняло решение о продлении до 31 мая разрешения на въезд неограниченного числа россиян. От туристов необходимо наличие результатов ПЦР-теста.

Власти Греческой Республики продлили разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России при условии наличия у них определенных документов: результатов ПЦР-теста или свидетельства о прохождении процедуры вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в правительственном вестнике Греции. Разрешение вступает в силу 22 мая и будет действовать до 31 мая.

Ранее сообщалось, что вакцинировавшиеся «Спутником V» россияне будут иметь определенные привилегии при въезде в некоторые страны. В частности, Армения разрешила таким туристам не проходить тестирование на коронавирус.