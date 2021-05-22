Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти

Москва, 22 мая. Главным для президента Украины Владимира Зеленского является установление личной власти, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

События развиваются таким образом, будто глава государства уже установил диктатуру, подчеркнул эксперт. Зеленский рассчитывает в этих условиях проводить избирательную кампанию, подавив всех конкурентов, убежден политолог.

«Он пытается установить систему личной власти, задействовав для этого СНБО, принимающий решения, которые находятся вне правового поля, как будто бы в стране объявлено чрезвычайное положение», — пояснил Марков.

Ранее юрист Елена Дьяченко поразилась безграмотности президента Украины. Эксперт обратила внимание на просчет Зеленского с «Конституцией Орлика».