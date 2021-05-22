Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги

Москва, 22 мая. Король российской эстрады Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска Comedy Club на канале ТНТ, в рамках которого озвучил предсказание болгарской ясновидящей Ванги.

Именитый певец признался, что лично встречался с необычной женщиной, когда был ребенком. Тогда прорицательница заявила, что в его жизни все важные женщины будут иметь имена, начинающиеся на букву «а».

После этого певец начал перечислять всех артисток, с которыми ему довелось работать и создать лучшие хиты.

«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «а». Вот Maruv. Она в миру Анна. Ани Лорак. Анна Нетребко. Анастасия Стоцкая. [Маша] Распутина. Она в миру Алла Агеева. То есть ты понимаешь, что происходит», — весело рассказал Киркоров о сбывшемся предсказании Ванги.

Одной из важнейших женщин в жизни Киркорова до сих пор считается певица Алла Пугачева, с которой он прожил в браке около десяти лет. Однако музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на самом деле звезды не были счастливы вместе и только для публики создавали образ идеальной семьи. В последнее время певец избегает ответов на вопросы о бывшей супруге, хотя Соседов связал это с тем, что исполнителю просто надоело обсуждать ее жизнь.