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22 мая 11:06
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новостей
11:04
Общество
Российские медики зафиксировали 8709 случаев коронавируса за сутки
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
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Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги

Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 22 мая. Король российской эстрады Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска Comedy Club на канале ТНТ, в рамках которого озвучил предсказание болгарской ясновидящей Ванги.

Именитый певец признался, что лично встречался с необычной женщиной, когда был ребенком. Тогда прорицательница заявила, что в его жизни все важные женщины будут иметь имена, начинающиеся на букву «а».

После этого певец начал перечислять всех артисток, с которыми ему довелось работать и создать лучшие хиты.

«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «а». Вот Maruv. Она в миру Анна. Ани Лорак. Анна Нетребко. Анастасия Стоцкая. [Маша] Распутина. Она в миру Алла Агеева. То есть ты понимаешь, что происходит», — весело рассказал Киркоров о сбывшемся предсказании Ванги.

Одной из важнейших женщин в жизни Киркорова до сих пор считается певица Алла Пугачева, с которой он прожил в браке около десяти лет. Однако музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на самом деле звезды не были счастливы вместе и только для публики создавали образ идеальной семьи. В последнее время певец избегает ответов на вопросы о бывшей супруге, хотя Соседов связал это с тем, что исполнителю просто надоело обсуждать ее жизнь.

киркоров ванга предсказание
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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
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