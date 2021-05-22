Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения

Москва, 22 мая. Люди, страдающие от аллергии, в период цветения становятся более восприимчивы к коронавирусной инфекции.

К такому выводу пришли аллергологи, сопоставив концентрацию аэроаллергенов и подъемы заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

«Период активизации аллергических процессов в окружающей среде совпадает с тем, что человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям», — объяснил специалист.

Так, в Московском регионе аллергеном, вызывающим большую восприимчивость к коронавирусной инфекции, является береза. Однако в других регионах аллергеном может выступать что-то другое, добавил Чучалин.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил основные отличия COVID-19 от сезонной аллергии. По его словам, схожие симптомы могут запутать неопытных аллергиков.