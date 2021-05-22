Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране

Москва, 22 мая. Свыше 13 тыс. мутаций коронавируса обнаружили российские исследователи на территории страны. В большей степени внимание уделяют штаммам, которые имеют повышенную заразность.

Сейчас в России выявлено более 13 тыс. мутаций и свыше 7 тыс. полных геномов. Большинство видов коронавируса остается незначимым. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Специалисты научного центра наблюдают за изменчивостью коронавируса и исследуют геномы мутаций, которые имеют наибольшую опасность. Кроме того, в России выявлено 370 геномов для британского штамма, 27 – для южноафриканского и десять – для индийской мутации.

До этого сообщалось, что научный центр «Вектор» получил для исследований образец индийского штамма коронавируса. На проведение научной работы уйдет три месяца.