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22 мая 11:05
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новостей
11:04
Общество
Российские медики зафиксировали 8709 случаев коронавируса за сутки
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов
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СМИ представили список самых фантастических военных разработок России

Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
uacrussia.ru  /  ПАО «ОАК»

Москва, 22 мая. Достижения российского ОПК обратили на себя внимание иностранной прессы и военных экспертов, которые были поражены прогрессом последних лет.

С 2012 года Вооруженные силы России смогли увеличить количество новой военной техники с 16% до порядка 70%. Такие успехи многие военные эксперты связывают с именем Сергея Шойгу, возглавляющего Министерство обороны РФ, пишет «ПолитРоссия». Именно при нем Россия смогла представить действительно фантастические разработки, которые поразили весь мир.

Внимание западных аналитиков привлек к себе патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков», совмещающий внушительный арсенал с водоизмещением всего в 1,7 тысячи тонн. Журналисты издания The Drive ранее отметили, что данный проект должен стать «источником вдохновения» для западных военно-морских сил.

Еще одним нашумевшим успехом России стал Су-57. Этот истребитель пятого поколения привлек к себе такое внимание мировой общественности, что западные аналитики попросту игнорировали другие российские разработки, говорится в статье. После того, как Су-57 появился в небе над Москвой во время парада Победы в этом году, военный эксперт из США Х. И. Саттон назвал самолет «убийственным красавцем». При этом обозреватель Кайл Мизоками сравнил звук летящего Су-57 с воплем мифических существ банши, который предвещает смерть.

Не осталось без внимания западных экспертов и семейство боевых машин «Армата». Весьма неординарное применение этой российской разработки нашел известный американский журнал The National Interest. В СМИ уверены, что такая бронемашина станет идеальным кандидатом для покорения Марса. Этому способствует двигатель, который запускается даже в условиях сверхнизких температур.

Но Россия в своем арсенале имеет не только «межпланетный танк», но и оружие, способное «испарить» крупные корабли на военно-морских базах США. Так американский физик Рик Ричардсон в интервью для Business Insider охарактеризовал беспилотную субмарину «Посейдон». На Западе ее неоднократно называли «оружием Судного дня», так как эта машина способна в буквальном смысле обрушить на американское побережье «ядерное цунами».

Ранее в американском издании Popular Mechanics российский «Посейдон» провозгласили «оружием апокалипсиса».

россия шойгу армата су-57 посейдон
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