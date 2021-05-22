СМИ представили список самых фантастических военных разработок России

Москва, 22 мая. Достижения российского ОПК обратили на себя внимание иностранной прессы и военных экспертов, которые были поражены прогрессом последних лет.

С 2012 года Вооруженные силы России смогли увеличить количество новой военной техники с 16% до порядка 70%. Такие успехи многие военные эксперты связывают с именем Сергея Шойгу, возглавляющего Министерство обороны РФ, пишет «ПолитРоссия». Именно при нем Россия смогла представить действительно фантастические разработки, которые поразили весь мир.

Внимание западных аналитиков привлек к себе патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков», совмещающий внушительный арсенал с водоизмещением всего в 1,7 тысячи тонн. Журналисты издания The Drive ранее отметили, что данный проект должен стать «источником вдохновения» для западных военно-морских сил.

Еще одним нашумевшим успехом России стал Су-57. Этот истребитель пятого поколения привлек к себе такое внимание мировой общественности, что западные аналитики попросту игнорировали другие российские разработки, говорится в статье. После того, как Су-57 появился в небе над Москвой во время парада Победы в этом году, военный эксперт из США Х. И. Саттон назвал самолет «убийственным красавцем». При этом обозреватель Кайл Мизоками сравнил звук летящего Су-57 с воплем мифических существ банши, который предвещает смерть.

Не осталось без внимания западных экспертов и семейство боевых машин «Армата». Весьма неординарное применение этой российской разработки нашел известный американский журнал The National Interest. В СМИ уверены, что такая бронемашина станет идеальным кандидатом для покорения Марса. Этому способствует двигатель, который запускается даже в условиях сверхнизких температур.

Но Россия в своем арсенале имеет не только «межпланетный танк», но и оружие, способное «испарить» крупные корабли на военно-морских базах США. Так американский физик Рик Ричардсон в интервью для Business Insider охарактеризовал беспилотную субмарину «Посейдон». На Западе ее неоднократно называли «оружием Судного дня», так как эта машина способна в буквальном смысле обрушить на американское побережье «ядерное цунами».

Ранее в американском издании Popular Mechanics российский «Посейдон» провозгласили «оружием апокалипсиса».