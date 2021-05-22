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22 мая 11:05
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11:04
Общество
Российские медики зафиксировали 8709 случаев коронавируса за сутки
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
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10:38
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10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
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Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»

Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 22 мая. Певец и музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальное высказывание звезды сериала «Бригада», актера Павла Майкова, который назвал Россию «страной победившего быдла».

Актер Павел Майков в одном из интервью раскритиковал современных людей за непрофессионализм. По его мнению, деньги позволили им заниматься искусством, однако они в нем не разбираются. Поэтому кино, театр и литература оставляют желать лучшего, заявил артист. Масла в огонь подливают, по его мнению, и журналисты.

«Что происходит в нашем обществе? <...> Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла», — заявил Майков и добавил, что его слова могут обидеть только тех, кто на самом деле относится с этой категории людей, других же подобное высказывание никак не тронет.

Скандальное заявление не мог не прокомментировать певец Юрий Лоза. Он вспомнил слова писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который призывал относиться к актерам как к братьям нашим меньшим. У музыканта более умеренная позиция.

«Я, конечно, не столько категоричен. Но прислушиваться к их выступлениям я бы не стал. Вообще, слушать то, что говорит Майков, — это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он бы назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был», — цитирует kp.ru автора хита «Плот».

Майков и прежде шокировал россиян своими резкими суждениями. Так, звезда «Бригады» раскритиковал традицию проводить парад Победы в российских городах.

актер лоза майков
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