Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»

Москва, 22 мая. Певец и музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальное высказывание звезды сериала «Бригада», актера Павла Майкова, который назвал Россию «страной победившего быдла».

Актер Павел Майков в одном из интервью раскритиковал современных людей за непрофессионализм. По его мнению, деньги позволили им заниматься искусством, однако они в нем не разбираются. Поэтому кино, театр и литература оставляют желать лучшего, заявил артист. Масла в огонь подливают, по его мнению, и журналисты.

«Что происходит в нашем обществе? <...> Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла», — заявил Майков и добавил, что его слова могут обидеть только тех, кто на самом деле относится с этой категории людей, других же подобное высказывание никак не тронет.

Скандальное заявление не мог не прокомментировать певец Юрий Лоза. Он вспомнил слова писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который призывал относиться к актерам как к братьям нашим меньшим. У музыканта более умеренная позиция.

«Я, конечно, не столько категоричен. Но прислушиваться к их выступлениям я бы не стал. Вообще, слушать то, что говорит Майков, — это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он бы назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был», — цитирует kp.ru автора хита «Плот».

Майков и прежде шокировал россиян своими резкими суждениями. Так, звезда «Бригады» раскритиковал традицию проводить парад Победы в российских городах.