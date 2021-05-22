Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов

Москва, 22 мая. Прохождение процедуры вакцинации «Спутником V» дает право на въезд в некоторые страны без обязанности предъявлять результаты ПЦР-теста.

Жители России, привившиеся отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V», могут быть освобождены от прохождения обязательного карантина и предъявления результатов ПЦР-теста в некоторых туристических странах. Список был составлен экспертами сервиса OneTwoTrip.

Определенные привилегии для вакцинировавшихся туристов предлагаются в Армении. От въезжающих туристов не потребуются результаты теста на наличие коронавирусной инфекции. Правительство Кипра также освобождает туристов от сдачи анализов. Однако киприоты оставляют за собой право на выборочное тестирование въезжающих.

Власти Болгарии, Греции и Хорватии разрешают въезжать без наличия справки не только вакцинировавшимся, но и переболевшим коронавирусом туристам. Для этого необходимо иметь на руках доказательство перенесенной болезни, например результаты ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» могут начать производить в Армении и Киргизии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.