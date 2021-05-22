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22 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
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Наверное, это воспитание: сотрудница салона связи спасает клиентов от мошенников

Общество
Наверное, это воспитание: сотрудница салона связи спасает клиентов от мошенников
ГУ МВД по Саратовской области  / 

Телефонные мошенники уже много лет терроризируют доверчивых россиян. Жулики представляются сотрудниками банков и убеждают, что ваши деньги находятся в опасности. «Защитить» накопления достаточно просто: нужно только перевести все свои деньги на некий «безопасный счет». Как только вы это сделаете, лже-сотрудники банка отключаются и больше на связь не выходят. А ваши переведенные сбережения пропадают, причем чаще всего — навсегда. Из-за телефонной специфики разыскать мошенников и вернуть деньги очень непросто. 

Иногда жуликов удается остановить только в последний момент. Тут приходят на помощь неравнодушные люди, которым небезразлично, что окружающие становятся жертвой мошенников. Жительница Балаково Ксения Донцова регулярно спасает от потери денег людей, приходящих к ней на работу — в офис связи. Благодарность она получает нечасто, но ей это и не нужно. Ксения утверждает, что ее коллеги занимаются тем же самым: бесплатно спасают деньги доверчивых клиентов.

«Всегда тщательно слежу за людьми, которые сначала долго ходят вокруг, постоянно разговаривая по телефону. Они могут заходить в наш офис, потом выходить, но не выпускают из рук трубку. Такое поведение вызывает у нас повышенное внимание: возможно, мы имеем дело с готовящимся мошенничеством», — отметила девушка.

Иногда награда все-таки находит своего героя: недавно Донцова получила благодарственное письмо от руководителя балаковской полиции «за помощь в предотвращении тяжкого преступления». Сотрудницу офиса связи поблагодарили за активную гражданскую позицию, проявленную в апреле. Тогда Ксения спасла от потери крупной денежной суммы доверчивого посетителя.

«Мужчина вел себя, как типичная жертва мошенников: он минут десять ходил у нашего офиса, постоянно разговаривая по телефону. Потом он спросил меня, не выпуская трубки, можно ли здесь положить деньги на карточку. При этом он продолжал отвечать на вопросы по телефону, после чего я сразу поняла, что с ним разговаривают жулики. Я показала мужчине жестами, чтобы он бросил трубку: вслух мы этого не говорим, потому что мошенники слышат и убеждают жертву уйти в какой-нибудь другой отдел. Он меня не понял, и я решила написать на листочке. Попросила сходить в свой банк и уточнить, после чего мужчина решился бросить трубку», — рассказала Ксения. 

Конечно, далеко не всегда люди положительно реагируют на рекомендации неравнодушной девушки. Кто-то отмахивается от ее советов, периодически переходя на грубость. Однако Ксения пытается помогать всем, хотя даже спасенные люди порой забывают ее поблагодарить.  

«Для меня это был далеко не первый человек, которому я помогла спасти сбережения. Как правило, мошенникам планируют отдать достаточно большие деньги, от 100 тысяч и больше. Кто-то благодарит, потом со слезами на глазах приходит. Другие наоборот, с гордым взглядом отворачиваются от советов, особенно это касается  тех, кто выглядит «богато». Но я всем стараюсь помочь. Зачем я этим занимаюсь? Воспитание, наверное. Мне не сложно, а людям помощь», — резюмировала Ксения. 

На счету скромной девушки уже сотни, если не миллионы спасенных от мошенников рублей. Зачастую люди отдают телефонным жуликам последние сбережения, надеясь, что тем самым их сохранят. Если таких неравнодушных людей, как Ксения, вокруг нас будет больше, то проблема телефонных мошенников пропадет сама собой.  

мошенничество хорошие новости россии балаково просто герой
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Все новости / Общество / Наверное, это воспитание: сотрудница салона связи спасает клиентов от мошенников
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