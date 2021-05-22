Наверное, это воспитание: сотрудница салона связи спасает клиентов от мошенников

Телефонные мошенники уже много лет терроризируют доверчивых россиян. Жулики представляются сотрудниками банков и убеждают, что ваши деньги находятся в опасности. «Защитить» накопления достаточно просто: нужно только перевести все свои деньги на некий «безопасный счет». Как только вы это сделаете, лже-сотрудники банка отключаются и больше на связь не выходят. А ваши переведенные сбережения пропадают, причем чаще всего — навсегда. Из-за телефонной специфики разыскать мошенников и вернуть деньги очень непросто.



Иногда жуликов удается остановить только в последний момент. Тут приходят на помощь неравнодушные люди, которым небезразлично, что окружающие становятся жертвой мошенников. Жительница Балаково Ксения Донцова регулярно спасает от потери денег людей, приходящих к ней на работу — в офис связи. Благодарность она получает нечасто, но ей это и не нужно. Ксения утверждает, что ее коллеги занимаются тем же самым: бесплатно спасают деньги доверчивых клиентов.

«Всегда тщательно слежу за людьми, которые сначала долго ходят вокруг, постоянно разговаривая по телефону. Они могут заходить в наш офис, потом выходить, но не выпускают из рук трубку. Такое поведение вызывает у нас повышенное внимание: возможно, мы имеем дело с готовящимся мошенничеством», — отметила девушка.

Иногда награда все-таки находит своего героя: недавно Донцова получила благодарственное письмо от руководителя балаковской полиции «за помощь в предотвращении тяжкого преступления». Сотрудницу офиса связи поблагодарили за активную гражданскую позицию, проявленную в апреле. Тогда Ксения спасла от потери крупной денежной суммы доверчивого посетителя.

«Мужчина вел себя, как типичная жертва мошенников: он минут десять ходил у нашего офиса, постоянно разговаривая по телефону. Потом он спросил меня, не выпуская трубки, можно ли здесь положить деньги на карточку. При этом он продолжал отвечать на вопросы по телефону, после чего я сразу поняла, что с ним разговаривают жулики. Я показала мужчине жестами, чтобы он бросил трубку: вслух мы этого не говорим, потому что мошенники слышат и убеждают жертву уйти в какой-нибудь другой отдел. Он меня не понял, и я решила написать на листочке. Попросила сходить в свой банк и уточнить, после чего мужчина решился бросить трубку», — рассказала Ксения.

Конечно, далеко не всегда люди положительно реагируют на рекомендации неравнодушной девушки. Кто-то отмахивается от ее советов, периодически переходя на грубость. Однако Ксения пытается помогать всем, хотя даже спасенные люди порой забывают ее поблагодарить.

«Для меня это был далеко не первый человек, которому я помогла спасти сбережения. Как правило, мошенникам планируют отдать достаточно большие деньги, от 100 тысяч и больше. Кто-то благодарит, потом со слезами на глазах приходит. Другие наоборот, с гордым взглядом отворачиваются от советов, особенно это касается тех, кто выглядит «богато». Но я всем стараюсь помочь. Зачем я этим занимаюсь? Воспитание, наверное. Мне не сложно, а людям помощь», — резюмировала Ксения.

На счету скромной девушки уже сотни, если не миллионы спасенных от мошенников рублей. Зачастую люди отдают телефонным жуликам последние сбережения, надеясь, что тем самым их сохранят. Если таких неравнодушных людей, как Ксения, вокруг нас будет больше, то проблема телефонных мошенников пропадет сама собой.