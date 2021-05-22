Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области

Великий Новгород, 22 мая. Пассажирский автобус, следовавший рейсом из Москвы, съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе М-10, передает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Туристы ехали на экскурсию в Великий Новгород. Три пассажира в результате ДТП пострадали, их доставили в Новгородскую областную клиническую больницу с различными травмами. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Еще три человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля и автобуса на Автозаводской улице в Москве, сообщало РИАМО. Предположительно, мужчина за рулем легковушки не справился с управлением.