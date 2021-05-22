Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантов

Москва, 22 мая. Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи. Такое мнение выразил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Молодое поколение россиян может проявить свой дар и найти жизненный путь, обратился российский лидер к участникам просветительского марафона «Новое знание» в субботу. Как подчеркнул Путин, для достижения успеха важно найти свой путь в жизни.

«Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — добавил президент.

Президент Владимир Путин дал поручение кабмину о дополнительной помощи семьям с детьми-инвалидами. Как сообщалось ранее, такое решение последовало после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».