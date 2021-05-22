Лесной пожар к западу от Афин тушат третьи сутки

Афины, 22 мая. В Греции уже несколько дней не удается потушить лесной пожар со множественными очагами возгорания.

Огонь вспыхнул 19 мая недалеко от города Лутраки. Причиной возгорания стали сухие ветки в оливкой роще и ветреная погода. За сутки выгорело более 2 тысяч гектаров леса, сообщает пожарная служба Греции.

Дым от пожара дошел до Афин. Сотни местных жителей были эвакуированы в целях безопасности. В настоящее время к тушению пожара привлечено более 300 пожарных и авиация.

Афины и Москва готовятся согласовать дату возобновления авиасообщения, сообщал ФАН. Конференцию на эту тему 12 мая провели министр транспорта РФ Виталий Савельев и первый замглавы внешнеполитического греческого ведомства Мильтиадис Варвициотис.