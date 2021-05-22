Количество погибших после ЧП под Таганрогом увеличилось до 12

Ростов-на-Дону, 22 мая. Второй из наиболее пострадавших участников ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом скончался в больнице, сообщил источник ФАН.

Медики не смогли спасти мужчину, который после отравления в колодце попал в реанимацию. Он находился в тяжелом состоянии и умер, не приходя в сознание. Еще несколько человек, госпитализированных после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, по-прежнему находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь.

Ранее ФАН сообщал о смерти еще одного тяжело пострадавшего при аварии на водоканале. Им оказалась женщина, которая работала оператором коллектора.