Украинские журналисты пожаловались на потерю «огромной форы» перед другими странами

Киев, 22 мая. Украина, без «огромной форы» перед другими государствами в создании собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ, превращается в газовый тупик.

С таким заявлением выступили журналисты издания «Главред». По их словам, сейчас странами-хабами становятся те, кто не имел на это шансов — Турция, Польша и Германия.

Журналисты уверены, что создание хаба на Украине было вполне реально. Однако для этого необходимо было в досудебном порядке завершить спор с «Газпромом» и привлечь к реорганизации «Нафтогаза» операторов из Евросоюза. В этом случае газопровод «Северный поток — 2» могла ждать участь недогруженного «Турецкого потока».

Ранее бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что Молдавия, Грузия и Украина хотят вступить в ЕС, чтобы создать для собственной экономики наилучшие условия развития.