Пашинян обсудил в Совбезе Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

Ереван, 22 мая. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стала темой обсуждения в Совбезе Армении. Заседание провел и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян.

Участники встречи обсуждали сложившуюся обстановку, действия и дальнейшие способы по ее разрешению, говорится в сообщении на сайте армянского правительства. Дополнительной информации или деталей переговоров не разглашается.

Минобороны Армении сообщило, что 12 мая азербайджанские силы перешли государственную границу на одном из участков в Сюникской области. Инцидент стал темой обсуждения министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Армении Ары Айвазяна.

Пашинян и армянский президент Армен Саркисян ранее также затронули ситуацию на границе двух государств.