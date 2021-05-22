Образец индийского штамма коронавируса изучат в центре «Вектор»

Новосибирск, 22 мая. Научный центр «Вектор» получил образец индийского штамма коронавируса, изучением которого займутся специалисты. Об этом сообщил директор учреждения Ринат Максютов.

По его словам, уже есть некоторые первичные данные, однако результаты планируется получить только через три месяца. Ученые проверят штамм по нескольким десяткам показателей, для каждого из которых необходимо от нескольких дней до нескольких месяцев работы.

В центре «Вектор» тем временем произвели уже более миллиона доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».