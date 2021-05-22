Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста

Стамбул, 22 мая. Стамбульский суд принял решение продлить срок содержания под стражей известного активиста и бизнесмена Османа Кавалы, сообщает Telegram-канал «Стамбульский волк».

Судья отклонил ходатайство об освобождении правозащитника из-под стражи и назначил следующее заседание на 6 августа этого года.

Турецкие прокуроры утверждают, что Кавала координировал и финансировал общенациональные беспорядки, вспыхнувшие в центре Стамбула из-за жесткой реакции полиции на выступления экологов, протестующих против сноса парка Гези в пользу строительства торгово-развлекательных центров. Предприниматель был арестован в ноябре 2017 года.

Mahkeme başkanı muhalif kaldı; Gezi davasında oy çokluğu ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildihttps://t.co/L5QR1K89wL pic.twitter.com/66ghfJUzyL — T24 (@t24comtr) May 22, 2021

В феврале 2020 года Кавала был оправдан по делу о протестах 2013 года, но через несколько часов был вновь арестован по обвинению в шпионаже и пособничестве в попытке государственного переворота в 2016 году, целью которого было свержение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Бизнесмен отрицает все обвинения.

В январе апелляционный суд отменил оправдательный приговор по делу о парке Гези и заявил, что процесс должен быть возобновлен с добавлением обвинения в шпионаже.

На протяжении трех с половиной лет, то есть в течение 1299 дней, Кавала находится под стражей в тюрьме строго режима Силиври в Стамбуле.

«Обвинения против меня постоянно меняются. Различные судьи и суды переносили мой арест словно эстафетную палочку во время бега, лишь бы она только не упала», — сказал правозащитник на последнем судебном заседании.

Известный лидер гражданского общества и уроженец Парижа Осман Кавала руководил организацией, которая продвигает межкультурное сотрудничество в области искусства. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в декабре 2019 года пришел к выводу, что длительное содержание активиста под стражей было «призвано наказать его как критика правительства».

В совместном заявлении Германии и Франции, опубликованном 20 мая, содержался призыв к немедленному освобождению Кавалы.

«Отношение Турции к Осману Кавале и невыполнение решения ЕСПЧ недостойны государства, управляемого верховенством права, или имеющего давнее членство в Совете Европы», — говорится в заявлении двух государств.

Osman Kavala ve onunla birlikte yargılanan kişiler hakkındaki davanın 21 Mayıs tarihli duruşması vesilesiyle ???????? İnsan Hakları Büyükelçisi @delphborione ve ???????? Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu @BaerbelKofler tarafından yapılan ortak açıklama ⤵️https://t.co/BjA4tkUNis — La France en Turquie (@FranceenTurquie) May 21, 2021

В феврале Госдепартамент США также призвал к немедленному освобождению Кавалы, осудив «ложные обвинения» против правозащитника и предупредив, что его длительное содержание под стражей может подорвать верховенство закона и демократии в Турции.

В марте несколько правозащитных организаций потребовали, чтобы Совет Европы принял меры против Турции после того, как она не выполнила распоряжение ЕСПЧ об освобождении известного филантропа.