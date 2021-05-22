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Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
13:39
Технологии
Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе
13:39
Наука
Биологи разработали метод для снижения уровня холестерина у обезьян
13:37
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Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста

Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
Global Look Press  /  Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com

Стамбул, 22 мая. Стамбульский суд принял решение продлить срок содержания под стражей известного активиста и бизнесмена Османа Кавалы, сообщает Telegram-канал «Стамбульский волк».

Судья отклонил ходатайство об освобождении правозащитника из-под стражи и назначил следующее заседание на 6 августа этого года.

Турецкие прокуроры утверждают, что Кавала координировал и финансировал общенациональные беспорядки, вспыхнувшие в центре Стамбула из-за жесткой реакции полиции на выступления экологов, протестующих против сноса парка Гези в пользу строительства торгово-развлекательных центров. Предприниматель был арестован в ноябре 2017 года.

В феврале 2020 года Кавала был оправдан по делу о протестах 2013 года, но через несколько часов был вновь арестован по обвинению в шпионаже и пособничестве в попытке государственного переворота в 2016 году, целью которого было свержение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Бизнесмен отрицает все обвинения.

В январе апелляционный суд отменил оправдательный приговор по делу о парке Гези и заявил, что процесс должен быть возобновлен с добавлением обвинения в шпионаже.

На протяжении трех с половиной лет, то есть в течение 1299 дней, Кавала находится под стражей в тюрьме строго режима Силиври в Стамбуле.

«Обвинения против меня постоянно меняются. Различные судьи и суды переносили мой арест словно эстафетную палочку во время бега, лишь бы она только не упала», — сказал правозащитник на последнем судебном заседании.

Известный лидер гражданского общества и уроженец Парижа Осман Кавала руководил организацией, которая продвигает межкультурное сотрудничество в области искусства. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в декабре 2019 года пришел к выводу, что длительное содержание активиста под стражей было «призвано наказать его как критика правительства».

В совместном заявлении Германии и Франции, опубликованном 20 мая, содержался призыв к немедленному освобождению Кавалы.

«Отношение Турции к Осману Кавале и невыполнение решения ЕСПЧ недостойны государства, управляемого верховенством права, или имеющего давнее членство в Совете Европы», — говорится в заявлении двух государств.

В феврале Госдепартамент США также призвал к немедленному освобождению Кавалы, осудив «ложные обвинения» против правозащитника и предупредив, что его длительное содержание под стражей может подорвать верховенство закона и демократии в Турции.

В марте несколько правозащитных организаций потребовали, чтобы Совет Европы принял меры против Турции после того, как она не выполнила распоряжение ЕСПЧ об освобождении известного филантропа.

турция кавала
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